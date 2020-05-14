В Зауралье из-за Covid-19 трижды отменялся громкий судебный процесс над vip-браконьерами

В Далматовском райсуде Курганской области на июнь перенесен судебный процесс над vip-браконьерами, которые в Уксянском охотничьем хозяйстве настреляли шесть беременных косуль. Суд, начиная с марта, переносился трижды.

В картотеке суда уточняется, что директор тюменского Яхт-клуба «Аквамарин» Дмитрий Очиров, а также курганцы Андрей Калашников и Виталий Маковчук должны были оказаться на скамье подсудимых еще 19 марта. Затем процесс переносился на 15 апреля и на 18 мая, теперь Далматовский суд вернется к рассмотрению вопроса 15 июня.

Источник «Нового Дня» в департаменте лесного хозяйства Курганской области (пострадавшая сторона, – прим. Ред.) уточнил, что процесс над браконьерами трижды отменялся из-за коронавируса. Как сообщается на сайте Далматовского суда, с 12 мая райсуд «начнет осуществлять свою деятельность в полном объеме».

«Новый День» подробно сообщал подробности охоты с участием жителей Тюмени и Зауралья. В феврале 2019 года полицейские задержали машину, в которой обнаружили шесть убитых косуль, из них четыре самки были беременными.

Участниками незаконной охоты стали четыре человека. Это теперь уже бывший член политсовета «Единой России» Тюменской области, экс-помощник вице-спикера тюменской облдумы Виталий Красноштанов, директор тюменского Яхт-клуба «Аквамарин» Дмитрий Очиров. Компанию им составили два курганца – Андрей Калашников и Виталий Маковчук. Всем им предъявлено обвинение по ст. 258 УК РФ (незаконная охота).

Суд над г-ом Красноштановым уже состоялся. Он избежал уголовного наказания, так как не стрелял по животным, хоть и был участником охоты. Тюменские единороссы, как только история получила огласку, оперативно исключили Красноштанова из партии и лишили его «корочек» помощника депутата.

Уголовное дело, фигурантами которого стали Очиров, Калашников и Маковчук, было выделено в отдельное производство, расследование дела завершилось лишь в декабре 2019 года.

Вероятнее всего, курганцы Калашников и Маковчук были проводниками тюменцев, которые приехали браконьерить в леса Зауралья. 41-летний Андрей Калашников проживает в селе Любимово Далматовского района. По данным источников агентства, Калашников в свое время имел серьезные проблемы с законом, характеризуя его, собеседники «Нового Дня» употребляют словосочетание «криминальный элемент». Виталия Маковчука уже ловили на незаконной охоте.

Собеседники агентства не исключают, что Калашникова вообще не было в задержанной машине. Как сообщает еще один источник агентства, вместо него в компании браконьеров был некий прокурор, которого сразу же засекретили, а затем «заменили» на совершенно постороннего человека.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 13.05.20

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