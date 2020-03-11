В Зауралье начинается суд над vip-браконьерами, которые стреляли по беременным косулям

В Далматовском райсуде Курганской области 19 марта начнется судебный процесс над браконьерами из Тюмени и Кургана, застрелившими в Зауралье шесть косуль. Как сообщается в картотеке суда, на 19 марта назначено предварительное слушание.

Как подробно сообщал «Новый День», преступление было совершено в феврале 2019 года в Уксянском охотничьем хозяйстве. Полицейские задержали машину, в которой обнаружили шесть убитых косуль, из них четыре самки были беременными.

Участниками незаконной охоты стали четыре человека. Это теперь уже бывший член политсовета «Единой России» Тюменской области, экс-помощник вице-спикера тюменской облдумы Виталий Красноштанов, директор тюменского Яхт-клуба «Аквамарин» Дмитрий Очиров. Компанию им составили два курганца – Андрей Калашников и Виталий Маковчук. Всем им предъявлено обвинение по ст. 258 УК РФ (незаконная охота).

Суд над г-ом Красноштановым уже состоялся. Он избежал уголовного наказания, так как не стрелял по животным, хоть и был участником охоты.

Уголовное дело, фигурантами которого стали Очиров, Калашников и Маковчук, было выделено в отдельное производство, расследование дела завершилось лишь в декабре 2019 года.

Вероятнее всего, курганцы Калашников и Маковчук были проводниками тюменцев, которые приехали браконьерить в леса Зауралья. 41-летний Андрей Калашников проживает в селе Любимово Далматовского района. По данным источников агентства, Калашников в свое время имел серьезные проблемы с законом, характеризуя его, собеседники «Нового Дня» употребляют словосочетание «криминальный элемент». Виталия Маковчука уже ловили на незаконной охоте.

Собеседники агентства не исключают, что Калашникова вообще не было в задержанной машине. Как сообщает еще один источник агентства, вместо него в компании браконьеров был некий прокурор, которого сразу же засекретили, а затем «заменили» на совершенно постороннего человека.

Курган, Далматово, Дарья Котова

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