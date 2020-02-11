Суд Зауралья назвал имена всех vip-браконьеров, стрелявших по беременным косулям

Второе уголовное дело с участием vip-браконьеров из Тюмени и Курганской области официально дошло до суда. В картотеке Далматовского райсуда 10 февраля появились фамилии фигурантов, которые в феврале 2019 года настреляли в Уксянском охотничьем хозяйстве шесть косуль.

Как подробно сообщал «Новый День», резонансное преступление было совершено в феврале 2019 года. Полицейские задержали машину, в которой обнаружили шесть убитых косуль, из них четыре самки были беременными.

Участниками незаконной охоты стали четыре человека, двое из которых – жители Тюмени. Пока шло следствие, силовики отказывались официально называть фамилии фигурантов уголовных дел.

Было известно, что участниками браконьерской вылазки стали теперь уже бывший член политсовета «Единой России» Тюменской области, экс-помощник вице-спикера тюменской областной думы Виктора Рейна Виталий Красноштанов и директор тюменского Яхт-клуба «Аквамарин» Дмитрий Очиров.

Первым в суде «отстрелялся» Виталий Красноштанов, чье уголовное дело было выведено в отдельное производство. И в ноябре 2019 года Далматовский районный суд принял решение освободить г-на Красноштанова от уголовной ответственности за участие в незаконной охоте. Красноштанов, уточняется в приговоре суда, лично не стрелял по косулям и компенсировал причиненный охотой ущерб «в полном объеме и в большем размере».

Как сообщал «Новый День», расследование второго уголовного дела следователи УМВД по Курганской области завершили в декабре 2019 года. В полицейском главе «Новому Дню» официально сообщали, что обвинение предъявлено трем мужчинам.

И вот 10 февраля материалы следствия поступили в Далматовский районный суд, об этом сообщается в картотеке суда. Дата первого заседания еще не назначена.

В материалах суда впервые официально перечислены участники уголовного дела. Информация «Нового Дня» подтвердилась: за убитых косуль будут отвечать тюменец Дмитрий Очиров и два жителя Курганской области – Андрей Калашников и Виталий Маковчук. Всем им предъявлено обвинение по ст. 258 УК РФ (незаконная охота). Предположительно, именно курганцы стали проводниками для тюменских vip-персон, решивших пострелять в угодье Зауралья.

Как сообщал «Новый День», персоны следствия с курганской пропиской не менее интересны. Так, 41-летний Андрей Калашников проживает в селе Любимово Далматовского района. По данным источников агентства, Калашников в свое время имел серьезные проблемы с законом, характеризуя его, собеседники «Нового Дня» употребляют словосочетание «криминальный элемент».

Что связывает тюменских vip-браконьеров с ним – неизвестно. Калашников настаивает на том, что не причастен к убийству косуль. «Я не стрелял не какую добычю», – написал он в протоколе (орфография автора сохранена).

Второго проводника браконьеров – Виталия Маковчука, уже ловили на незаконной охоте. Собеседники агентства не исключают, что Калашникова вообще не было в задержанной машине. Как сообщает еще один источник агентства, вместо него в компании браконьеров был некий прокурор, которого сразу же засекретили, а затем «заменили» на совершенно постороннего человека.

В материалах суда по делу г-на Красноштанова сообщалось, что охотники стреляли из ружья 16 калибра и шесть косуль они убили буквально за час.

Напомним, охота в Зауралье стоила одному из ее участников – Виталию Красноштанову, карьеры. После разразившегося скандала Виталий Красноштанов ушел с должности помощника депутата Рейна, а его членство в «Единой России» было спешно приостановлено.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 11.02.20

В Кургане перекроют автодорогу на двух улицах. / SPA и новые здравницы: власти Зауралья готовы развивать уникальный санаторий «Озеро Медвежье». / В Кургане пьяный водитель протащил на автомобиле инспектора ГИБДД. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»