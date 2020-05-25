В Курганской области сотрудников некоторых предприятий начнут тестировать на Covid-19. Список

Сотрудникам предприятий и организаций Курганской области, которые контактируют с населением, рекомендовано регулярно проходить тесты на коронавирус. Такое решение накануне принял оперативный штаб региона.

В число организаций, где начнется массовое тестирование, вошли «Почта России», «Ростелеком», интернет-провайдеры, финансовые организации, «ЕРЦ- Прогресс», торговые продовольственные сети, аптечные организации.

«Штаб рекомендовал руководителям таких компаний обеспечить тестирование работников. Все вопросы можно задать по телефону «горячей линии» департамента здравоохранения: 8-3522- 25-03-03», – уточнили в оперштабе Зауралья.

По состоянию на 24 мая в регионе всего зафиксировано183 случая коронавирусной инфекции. Это самый маленький показатель среди регионов УрФО. Тем не менее в последние дни число заболевших стало заметно увеличиваться. Большинство случаев Covid-19 – завозные.

«В Курганскую область продолжают прибывать граждане, которые были заняты на работах вахтовым методом в других регионах, поэтому угроза роста заболеваемости существует. Людям, которые прибыли из-за границы, из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Ямала, ХМАО, Саха Якутии, Мурманской области необходимо соблюдать обязательную самоизоляции в течение 14 дней. Гражданам, которые с ними проживают, также необходимо соблюдать самоизоляцию», – напоминают в оперативном штабе Зауралья.

В регионе по-прежнему действует режим повышенной готовности. Ограничен въезд на территорию региона на региональных автотрассах, отменено автобусное сообщение с соседними регионами. Заехать на автомобиле в Курганскую область могут только лица, у которых имеется регистрация на территории субъекта, у кого есть документ о том, что он здесь работает (в том числе и на подрядных работах), люди, у кого есть документ об участии в похоронах. До конца мая отменены и все авиарейсы, курганский аэропорт закрыт с апреля.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 22.05.20

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