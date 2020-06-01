В Кургане фельдшер официально оказался работать с Covid-больными, но требует выплат

Медики курганской больницы скорой медицинской помощи (БСМП) следят за демаршем своего коллеги – фельдшера Александра Куликова. Он уверен, что бригады скорой помощи должны получать «коронавирусные» доплаты независимо от того, работают они с Covid-пациентами или нет. Мнения медработников БСМП разделились: одни с позицией Куликова согласны, другие – разочарованы. Последние обращают внимание на некоторые показательные детали и заявляют, что фельдшер курганской БСМП рискует стать «марионеткой» в очередной провокации «Альянса врачей».

В конце мая фельдшер курганской больницы скорой медицинской помощи Александр Куликов написал несколько официальных обращений. Медик требует расширить перечень специалистов, которым по апрельским постановлениям правительства РФ гарантировано доплачивают за работу с Covid-пациентами.

В разговоре с корреспондентом «Нового Дня» Куликов свою позицию объясняет так: в постановлении правительства РФ перечислены категории получателей выплат, но в этот перечень не включили бригады скорой помощи.

«В группе риска есть рентгенологи, эпидемиологи, другие специалисты, а нас нет. Скорая помощь из этого списка исключена. Но мы когда выезжаем на вызов – не знаем, окажется пациент с коронавирусом или нет. И даже если затем диагноз COVID-19 у моего пациента подтвердится, как я об этом узнаю?», – комментирует фельдшер Куликов, работающий в БСМП с 2015 года.

Заявитель признает, что озвученный им вопрос не вписывается в компетенцию регионального депздрава. «Я просто жду ответ на местном уровне, чтобы потом обратиться с этим вопросом в Москву», – уточнил Куликов.

Предсказать, каким будет официальный ответ регионального депздрава Зауралья, совсем несложно.

Региональные чиновники в такой ситуации могут лишь сослаться на два свежих постановления правительства РФ (№484 и 415), в которых четко расписано – кому и какие выплаты полагаются.

Как напомнила «Новому Дню» глава ведомства Лариса Кокорина, в ГБУ «Курганская больница скорой медицинской помощи» сформированы специальные бригады, которые выезжают к больным с подтвержденным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на ОРВИ и пневмонии.

«Такие работники получают соответствующие выплаты. Те медицинские работники, кто работает по прочим вызовам, получают заработную плату в соответствии с действующим законодательством. Все медицинские работники на вызовы выезжают в средствах индивидуальной защиты, они имеются в достаточном количестве. В том случае, если на вызове вдруг окажется бессимптомный больной, у которого подтвердится диагноз COVID-19, бригада получит выплаты стимулирующего характера. Департамент здравоохранения Курганской области заинтересован в том, чтобы все сотрудники, имеющие право на выплаты, их получили», – комментируют в депздраве региона.

Что касается фиксации таких пациентов, у которых COVID-19 подтвердился после вызова бригады скорой помощи, то эти данные в обязательном порядке передаются в департамент здравоохранения. В этом случае бригада скорой помощи, случайно контактировавшая с коронавирусом, гарантировано получит выплаты. В БСПМ «Новому Дню» уточнили, что за сбор, обработку и передачу этих сведений в БСМП отвечает заместитель главного врача Светлана Гаптарь.

Собеседник агентства в депздарве на условиях анонимности добавил неофициальный комментарий. Чиновник отмечает, что «по-человечески желание медиков получать больше – совершенно понятно и объяснимо». «Конечно, мы понимаем их желание воспользоваться федеральными «коронавирусными» доплатами, но алгоритм действий четко прописан. Сами что-то добавить – утвердить региональные допвыплаты, не можем. В бюджете на это, к сожалению, просто нет средств», – отметил собеседник «Нового Дня».

Еще один инсайдер агентства уже в непосредственно в больнице скорой медицинской помощи сообщает, что бунтарю Куликову озвучили варианты, согласно которым он бы совершенно законно мог претендовать на федеральные деньги.

Коллегам Куликова достоверно известно, что в департаменте здравоохранения недовольному фельдшеру после его жалоб предложили на время пандемии перейти на работу в ковидарий – инфекционный госпиталь, медики которого попадают под постановление правительства РФ. Также Куликову предложили остаться в БСМП, но перейти в эпидбригаду, которая напрямую работает с коронавирусными больными, что также бы гарантировало ему получение дополнительных средств. На оба эти предложения Куликов ответил категоричным «нет». И он собственноручно подписал два отказных заявления.

«Его отказ оставил у многих какой-то неприятный осадок. Осуждать не хочу, тут все понятно и мы все хотели бы получать больше. Но! Ежедневно рисковать Куликов не готов даже за дополнительные деньги, но требует денег за возможный риск. Вопрос сложный, тема – дискуссионная, мы сейчас все на нервах, но если есть возможность доплачивать за работу в пандемию, то первыми на финансовую поддержку, уверен, должны претендовать все же те медики, кто гарантировано в зоне риска», – рассуждает один из медработников БСМП.

Еще один коллега Куликова обратил внимание на два, как он считает, интересных момента. Письмо-обращение фельдшера было написано после того, как чиновники депздрава еще 14 мая провели с коллективом больницы встречу, чтобы обсудить и разъяснить условия начисления допвыплат.

«И тогда было сказано, что в Минздрав РФ направлено письмо с просьбой разъяснить позицию ведомства относительно работников скорой помощи, которые не зачислены в эпидбригады. Мы все с нетерпением ждем ответа. Куликов дублирует вопрос своим заявлением. Имеет, конечно, полное право обращаться даже в следственный комитет, но он не скрывает, что действует под эгидой «Альянса врачей». А мы все помним, как эти товарищи осенью 2019 года устроили масштабную провокацию и подставили наших коллег-медиков из Чернавского тубдиспансера. В этой сложной ситуации нас – медработников, не надо использовать в каких-либо целях», – напоминает медик.

Александр Куликов в разговоре с «Новым Днем» подтвердил, что симпатизирует «Альянсу врачей». И по его мнению, данная структура, которую связывают со штабом Навального, медиков тогда «не подставляла», а защищала их интересы.

Напомним, в октябре 2019 года было принято решение закрыть на ремонт подразделение Курганского противотуберкулезного диспансера в поселке Чернавском. Коллективу предложили перевестись на работу в Курган, где расположен другой корпус медучреждения. Работникам даже предложили оплачивать дорогу в областную столицу. Часть сотрудников отказалась и под руководством активистов протестного движения «Альянс врачей» люди забаррикадировались в диспансере.

В эскалации конфликта тогда напрямую участвовали не только глава курганского штаба Навального Алексей Шварц, лидеры «Альянса врачей» Анастасия Васильева и Анастасия Тарабрина, но и пациенты тубдиспансера. Среди них были трое ранее судимые граждане, один из них – за убийство. В конфликт пришлось вмешиваться сотрудникам полиции.

Напомним, «коронавирусные» доплаты российские медики получают на основании постановлений правительства № 484 (от 12 апреля 2020 года) и № 415 (от 2 апреля 2020 года). За особые условия труда медработникам стационаров и выездных бригад скорой помощи, напрямую контактирующим с коронавирусом, предусмотрены ежемесячные выплаты. Это 80 тыс рублей врачам стационаров, 50 тыс рублей тем, кто оказывает скорую медпомощь. Доплаты получают медсестры и водители СМП. Также предусмотрены стимулирующие выплаты врачам-рентгенологам, патологоанатомам, эпидемиологам, медработникам клинико-диагностических лабораторий и медсестрам, работающим с указанными специалистами.

В Курганской области за апрель медработники получили дополнительно 8,8 млн рублей. Ранее глава регионального департамента здравоохранения Лариса Кокорина уточняла, что в общей сложности весной стимулирующие выплаты в Зауралье получат 243 медицинских работника. Стоит также отметить, что в регионе основная нагрузка приходится на медиков инфекционного госпиталя, куда привозят Covid-больных со всей области. По состоянию на 1 июня в регионе зафиксировано 252 случая COVID-19. Непосредственно в Кургане коронавирус подтверждался 85 раз, остальные случаи приходятся на районы области.

Курган, Дарья Котова

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