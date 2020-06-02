«Интересный персонаж сенатор Лисовский» подводит «Единую Россию» на выборах в Зауралье

Предстоящие осенью выборы в областную думу Курганской области станут интересными федералам всего из-за одного кандидата – действующего сенатора от Зауралья Сергея Лисовского. Одиозный политик Лисовский уже стал героем популярных политических телеграм-каналов страны.

Сергей Лисовский, с 2004 года представляющий думу Курганской области в Совете Федерации, видимо, совсем не планирует расставаться с сенаторским креслом в Совфеде. Г-н Лисовский, как известно, заявился на внутрипартийное голосование «Единой России», которое в онлайн-режиме проходило с 25 по 31 мая. Это свидетельствует о том, что сенатор Лисовский, как минимум, хочет попасть в думу Зауралья, как максимум – рассчитывает пролонгировать свое сенаторство.

Праймериз курганских единороссов с участием Лисовского уже обернулся политическим скандалом. По итогам голосования Лисовский вошел в тройку лидеров по 17-ому избирательному округу (Кетовский район). Места после предварительного голосования распределились так: первым стал действующий депутат Евгений Кафеев, вторым – Сергей Лисовский, третье место занял сын областного парламентария Марата Исламова – Артём Исламов.

Участников праймериз результат по Кетовскому району не то, что удивил, а шокировал. «Ровно в последний день голосования – 31 мая, произошел резкий рост зарегистрировавшихся и проголосовавших. Рост – 30%. Небывалую активность в последний момент продемонстрировали 639 человек. Такого не может быть, в других округах прирост избирателей составлял в среднем 100 человек. Только после этого «скачка» Лисовский стал выбиваться в лидеры. Если предположить, что он покупал голоса – это дискредитирует партию», – рассказывает один курганских единороссов.

Собеседник агентства также привел статистику от волонтеров, помогавших в проведении голосования. Так, волонтеры помогли 511 голосующим, и из них за Лисовского свои голоса отдали менее 1% жителей Кетовского района.

Политтехнолог Алексей Орлов отмечает, что местечковый скандал во время праймериз единороссов инцидент, конечно, неприятный для партийцев, но сейчас куда интереснее бэкграунд Сергея Лисовского. И именно скандалы всероссийского уровня, в которых фигурировал сенатор , привлекут внимание федералов к выборам в Зауралье.

«Заявка Сергея Лисовского на региональные выборы может стать интересной для федеральных СМИ, политологов, оппозиции. В последние годы про сенатора было мало что слышно, но эпизоды из 90-ых годов оставили очень серьезный след в масштабах всей страны. Истории – убийство журналиста Владислава Листьева, задержание Лисовского с коробкой из-под ксерокса, набитой долларами – все это добавит пикантности региональным выборам и может возбудить интерес федералов», – считает Алексей Орлов.

Кратко напомним, в открытых источниках неоднократно звучала информация о возможной связи между убийством Листьева и Лисовским. Что касается истории «с коробкой из-под ксерокса», то это эхо выборов Бориса Ельцина. В 1996 году Лисовский, входящий в предвыборный штаб первого президента РФ, был задержан, когда выносил из Дома Правительства коробку из-под ксерокса, набитую валютой.

Слова политтехнолога Орлова уже подтверждаются. Сенатор от Зауралья Сергей Лисовский в последнее время все чаще становится героем публикаций влиятельных телеграм-каналов. Первая «серия» публикаций прошла 1 марта в 25-ую годовщину со дня убийства телеведущего, но на этом авторы каналов не успокоились.

Так, канал ВЧК-ОГПУ в мае обратил внимание на интервью журналиста Евгения Левкович с директором Первого Канала Константином Эрнстом. Это интервью Левкович опубликовал в своем блоге.

«В свое время Константин Эрнст запретил предавать сказанное гласности. В ходе беседы не под запись Эрнст сказал, что Листьева заказал известный бизнесмен Сергей Лисовский. В 2013 году у СКР были все основания возобновить расследование в связи с вновь открывшимися обстоятельствами и допросить Эрнста. Кто знает, может он бы и рассказал всю правду. Однако, этого сделано не было. Политической воли на раскрытие убийства Листьева нет. Почему? Лисовский был активным участником избирательных кампаний и предвыборных штабов Бориса Ельцина. Именно он выполнял самые скользкие поручения для политических элит… », – цитата из канала ВЧК-ОГПУ, который специализируется на раскрытии тайн чиновников, олигархов, гангстеров и силовиков.

Еще одну историю с участием Сергея Лисовского недавно «реанимировал» телеграм-канал «Совинформбюро 2.0».

«Сергей Лисовский – интересный персонаж. Спрятавшись за депутатской неприкосновенностью от возможных обвинений, Лисовский занялся освоением бюджетных субсидий Министерства сельского хозяйства России (МСХ)», – пишут авторы «Совинформбюро 2.0».

Суть истории сводится к тому, что Лисовский, занимая пост первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по сельскому хозяйству и природопользованию, лоббировал интересы бизнесмена Тимофея Кургина, которого связывают с компанией «Четыре сезона». Это, кстати, тоже интересный персонаж, в узкий кругах известный как Теймураз. В 1995 году имя «Теймураз» всплывало в связи с убийством депутата Госдумы Сергея Скорочкина.

«В свое время Лисовский продал банкиру Дмитрию Ананьеву и авторитетному предпринимателю Тимофею Кургину свой административный ресурс МСХ (Минсельхоз РФ, – прим. Ред.) и Россельхознадзора РФ (РСХН), обеспечив таким образом выделение им субсидий на частные ОРЦ (оптовые распределительные центры, – прим. Ред.) «Четыре Сезона» и «Радумля», которые по факту оказались обычными рынками», – пишет «Совинформбюро 2.0».

«Новому Дню» не удалось оперативно получить комментарий в региональном отделении партии «ЕР» и уточнить – будут ли партийцы настаивать на пересмотре результатов предварительного голосования в Кетовском районе. Получить комментарий Сергея Лисовского не удалось: сенатор ответил на звонок, сослался на занятость и попросил перезвонить ему через два часа. В назначенное время Лисовский не взял трубку.

Напомним, в сентябре в Курганской области пройдут выборы в региональную думу. Свою готовность баллотироваться подтвердили 109 единороссов и сторонников партии, все они заявились на праймериз «ЕР». Большим составом на предстоящие в сентябре 2020 года выборы собираются пойти действующие депутаты-единороссы облдумы шестого созыва.

Курган, Дарья Котова

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