Депутаты думы Зауралья созывают внеочередное заседание ради одного вопроса

Депутаты думы Курганской области 10 июня проведут внеочередное заседание, на котором будет рассмотрен один вопрос – о назначении выборов думы седьмого созыва. Повестка, состоящая из одного вопроса, опубликована на сайте регионального парламента.

Выборы нового состава думы Зауралья пройдут в регионе в сентябре 2020 года. Нынешнюю думу шестого созыва представляют 33 депутата, из которых 28 человек – единороссы.

В конце мая «Единая Россия» в онлайн-формате провела внутрипартийное предварительное голосование. Как сообщал «Новый День», на праймериз заявились почти все действующие парламентарии региона. Всего участниками предварительного отбора стали 109 человек. Среди них – бюджетники, руководители организаций различных форм собственности, предприниматели, наемные работники, пенсионеры, студенты, безработные.

Курган, Дарья Котова

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