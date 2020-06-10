В Зауралье официально объявили дату предстоящих выборов в региональную думу

Выборы в думу Курганской области седьмого созыва назначены на 13 сентября 2020 года. Такое решение 10 июня приняли депутаты облдумы на внеочередном заседании.

Вопрос об определении даты выборов – технический. Единым днем голосования в России является второе воскресенье сентября. «В 2020 году истекает срок полномочий депутатов областной думы шестого созыва. В соответствии с действующим законодательством выборы назначаются не ранее чем за 100 и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования», – уточнили в пресс-службе облдумы Зауралья.

Напомним, нынешнюю думу шестого созыва представляют 33 депутата, из которых 28 человек – единороссы.В состав депутатского корпуса седьмого созыва предстоит избрать 34 депутата: 17 по одномандатным округам и 17 – по региональным партийным спискам.

Курган, Дарья Котова

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