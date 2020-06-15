Курганские врачи прокомментировали новые ограничения, введенные в регионе из-за Covid-19

С понедельника, 15 июня, в Курганской области вводится обязательный масочный режим. Также в регион с сегодняшнего дня невозможно въехать,не предъявив отрицательный тест на коронавирус. Курганские медики новые решения оперштаба региона поддержали и заявили, что «любой дискомфорт несопоставим с ценностью человеческой жизни».

Как прокомментировал главный эндокринолог Курганской области Николай Плотников, ситуация в Зауралье остается стабильной только благодаря предпринимаемым мерам.

«На данный момент ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в Курганской области управляемая и контролируемая. Очень хотелось бы, чтобы она такой и оставалась. Действия, направленные на борьбу с распространением инфекции, обоснованы, так как вирус этот очень тяжелый. Несомненно, есть дискомфорт, но любой дискомфорт несопоставим с ценностью человеческой жизни», – цитирует Николая Плотникова оперштаб региона.

Коллеги Николая Плотникова добавляют, что справка об отсутствии Covid-19, которую теперь должны предъявлять иногородние, въезжая в регион, также «жизненная необходимость».

«Лучше трудоемкие меры сейчас, чем потом расплачиваться человеческими жизнями, – говорит врач, директор ГКУ «Клинико-диагностический центр гастроэнтерологии», Почетный гражданин Курганской области Владимир Чернов. – Сегодня мы медленно возвращаемся к нормальной плановой медицинской деятельности. Мы понимаем, что сдерживающие меры необходимы. Сейчас важно всем работать вместе, одной командой, и население должно быть солидарно с нами. И если население будет проявлять такую же дисциплинированность, то тогда мы достигнем того результата, которого ожидаем. Эпидемия в своем темпе снижается, но все-таки еще присутствуют в абсолютных цифрах элементы роста. У населения будет накапливаться иммунитет и опасности развития непредвиденных всплесков будет значительно меньше. Надо проявлять осторожность, ведь речь о жизни и здоровье наших граждан».

Как сообщал «Новый День», с 15 июня на территорию Курганской области можно будет заехать только при наличии отрицательного теста на коронавирус. «Граждане, которые не имеют прописки на территории области, для въезда должны будут предоставить справку с отрицательным результатом теста на коронавирус. При этом не важно, каким видом транспорта вы прибываете – авиационным, автомобильным, железнодорожным или автобусным. Вместе с этим возобновляются полёты из аэропорта Кургана и межрегиональные автобусные рейсы», – заявляли ранее в оперштабе.

Требования к справке, которую въезжающие должны предъявить, также озвучены. Она должна быть получена не ранее, чем за два календарных дня до даты выезда из точки отправления

В Курганской области с 15 июня вводится и обязательный масочный режим. Маски обязательно носить в помещениях во всех общественных местах, учреждениях торговли и услуг – магазинах, банках, аэропортах, вокзалах, аптеках, салонах красоты и т.п. В общественном транспорте необходимо также надевать перчатки.

Глава управления Роспотребнадзора по Курганской области Григорий Хохлов объяснил, что ужесточение связано с ростом местных случаев заболевания COVID-19.

«46% случаев заболевания коронавирусной инфекцией являются завозными. У 30 человек источник распространения не определен, это говорит о том, что у нас идет и распространение местных случаев заболевания, – сказал Хохлов. – В 53% случаев болезнь протекает бессимптомно, поэтому необходимо усилить масочный и перчаточный режим».

По данным на 14 июня в Зауралье зарегистрировано 404 случая коронавируса. В последние дни наблюдается тревожная динамика. Так, 12 июня в регионе было выявлено 14 новых случаев коронавируса, 13 июня заболели 15 человек, а 14 июня медики подтвердили 20 новых случаев Covid-19.

Курган, Дарья Котова

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