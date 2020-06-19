Уголовное дело главы МЧС Курганской области пополнилось еще двумя эпизодами

Экс-начальнику управления МЧС Курганской области Олегу Рожкову предъявлены обвинения еще по двум статьям УК РФ – мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями. Бывший глава ведомства, закупавший для спасателей бракованное оборудование, присвоил себе дорогой гаджет и незаконно получил выплату.

Как сообщает СУ СКР по Курганской области, информацию по новым эпизодам предоставило региональное УФСБ. В отношении Рожкова возбуждены еще два уголовных дела. Одно из них связано с дорогим телефоном.

«В 2018 году Рожков, не желая использовать личные средства для покупки дорогостоящего мобильного телефона, дал незаконное указание об его оплате за счет средств подведомственного учреждения. Впоследствии гаджет, стоимостью более 82 тысяч рублей, был передан в его личное пользование. Данным телефоном Рожков пользовался вплоть до его изъятия в рамках расследования уголовного дела», – сообщает региональный Следком.

Также следствие обвиняет Рожкова в незаконном получении выплат. В сентябре 2019 года он сообщил бухгалтерии недостоверную информацию о своем трудовом контракте, что позволило ему незаконно получить не менее 128 тыс рублей. «Похищенными на протяжении нескольких месяцев денежными средствами в общей сумме не менее 128 тысяч рублей Рожков распорядился по своему усмотрению», – уточнили в СУ СКР региона.

Напомним, в марте текущего года Олег Рожков был задержан. Его обвиняют в том, что он закупил для МЧС России бракованную спасательную технику, тем самым причинив ведомству ущерб на сумму более 56 млн рублей. Через месяц, в апреле, следователи расширили список обвинений в адрес Рожкова. Ему дополнительно было предъявлено обвинение по статьям растрата и злоупотребление должностными полномочиями.

Следоваели тогда уточнили, что бывший глава областного МЧС более двух лет мухлевал с премиальными выплатами и незаконно потратил не менее 200 тыс рублей. Следующий эпизод, который в апреле вменили Рожкову, вписывается в ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий, с причинением тяжких последствий). По данным следствия, в 2019 году МЧСник в личных целях незаконно использовал специализированную спасательную технику, состоящую на вооружении ГУ МЧС России по Курганской области. «Что повлекло невозможность ее применения в течение длительного времени для нужд возглавляемой им организации», – уточнили в СУ СКР.

Сейчас Рожков, уголовное дело которого пополняется новыми эпизодами, находится под арестом. «Расследование уголовного дела продолжается, выполняется комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательств и установление иных эпизодов преступной деятельности обвиняемого, а также возможных соучастников преступлений», – резюмировали в СУ СКР по Курганской области.

Курган, Дарья Котова

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