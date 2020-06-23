Спикер думы Шадринска побил антирекорд по популярности

Председатель думы Шадринска Анатолий Черных во время праймериз по отбору кандидатов в гордуму показал самый низкий результат. За действующего спикера было отдано всего три голоса.

Как сообщил «Новому Дню» информированный источник, такой итог удивил самих единороссов. «Получается, что главе думы второго по величине города в Зауралье доверяют всего три человека. Это абсолютный антирекорд», – поделился собеседник.

Осенью, 13 сентября, жители Шадринска будут голосовать за новый – седьмой состав думы. Нынешний созыв (2015-2020 годы) состоит из 24 депутатов.

Как сообщается на официальном сайте регионального отделения партии «Единая Россия», внутрипартийное предварительное голосование в территориях региона проводилось накануне. Непосредственно в Шадринске итоги праймериз стали понятны 16 июня.

В текущем году предварительное голосование в муниципалитетах области, где готовятся к местным выборам, проходит по так называемой четвертой модели, то есть голосовать могут только сами партийцы. Кандидаты представляют свою программу, которую предполагают реализовать в случае своей победы, она обсуждается, затем проходит голосование. Первыми в регионе праймериз провели единороссы Шадринска, Альменевского и Притобольного районов.

Как сообщал «Новый День», у 65-летнего спикера думы Шадринска Анатолия Черных и до праймериз было мало шансов сохранить свой пост. В феврале шадринские депутаты даже обсуждали возможность объявить г-ну Черных импичмент. Думцы перечисляли серьезные нарушения со стороны спикера, вплоть до подлогов при формировании штатного расписания и выплаты зарплаты «мертвым душам». Сам спикер Черных назвал тогда претензии коллег выдумками.

Шадринск, Курган, Дарья Котова

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