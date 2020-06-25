В Курганской области две территории официально получили статус муниципальных округов

В Курганской области в силу вступили законы о преобразовании двух районов Зауралья в муниципальные округа. Новый статус получили Макушинский и Шумихинский районы. Законы о создании на территории региона муниципалитетов нового типа размещены на официальном портале правовой информации.

Как сообщал «Новый День», решение о преобразовании Макушинского и Шумихинского районов в муниципальные округа 23 июня приняли депутаты облдумы на внеочередном заседании. После опубликования закона решение вступает в силу.

Реформа, в ходе которой в Курганской области появятся новые муниципальные образования, обсуждалась в Зауралье с 2019 года. Смысл нововведений прост: на территории отдельного района будут ликвидированы все сельсоветы, мини-администрации поселений, а также все сельские думы. Структура новой административной единицы – муниципального округа – будет состоять из одного главы, одной администрации и единой думы, в состав которой войдут представители каждого населенного пункта.

В опубликованном законе сообщается, что административным центром Шумихинского района станет город Шумиха, в Макушинском районе – Макушино.

В данный момент оба района – Макушинский и Шумихинский, представлены 14-тью сельсоветами, каждый из которых имеет свою администрацию.

В региональных законах о преобразовании территорий в муниципальные округа уточняется, что депутатский корпус каждого вновь созданного округа будет представлен 15-тью депутатами. Выборы должны быть проведены не позднее, чем через год со дня создания муниципального округа. Депутаты будут избираться по мажоритарной системе: с образованием трех пятимандатных округов.

Главу округа, в свою очередь, будут выбирать депутаты. Им придется оценивать кандидатов, которые подадут свои заявки в конкурсную комиссию. Срок полномочий думы первого созыва – пять лет. Как и срок полномочий нового главы.

«Новый День» сообщал, что выборы в Макушинском и Шумихинском муниципальных округах, предположительно, пройдут в октябре или ноябре 2020 года.

Напомним, Курганская область нуждается в реформе муниципальных образований. На данный момент регион с населением 850 тыс. человек имеет 389 муниципальных образования (для примера, в Тюменской области на 1,43 млн населения только 302 МО, в Челябинской области – на 3,5 млн населения 319 МО).

При этом в администрациях сельских поселений работают, минимум, 1-3 человека (глава и заместители), в муниципальных районах – от 2 до 5 руководителей. В среднем количество сотрудников райадминистраций составляет от 60 до 80 человек, в райцентрах работают от 20 до 40 курганцев. Плюс депутатский корпус: в сельских поселениях 7-12 депутатов, в районных центрах 10-16 народных избранников. Все муниципальные образования имеют свой бюджет, средств из которого мало на что хватает.

Сейчас в Курганской области 24 муниципальных района. В 19 из них уже идет или планируется процесс объединения в муниципальные округа.

Курган, Дарья Котова

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