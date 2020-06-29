Возбуждено уголовное дело из-за нападения на представителей избирательной комиссии в Зауралье

В Курганской области возбуждено уголовное дело в отношении двух жителей Кургана, которые 27 июня напали на членов участковой избирательной комиссии (УИК). Об этом 29 июня сообщает СУ СКР региона.

В Следкоме уточнили, что уголовное дело в отношении курганцев возбуждено по ч.2 ст.141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий). Следователи уточнили, что инцидент произошел во 2-м микрорайоне Кургана.

Как сообщал «Новый День», нападавшие – нетрезвые мужчины, 27 июня пытались выхватить у представителей УИК пакет со средствами индивидуальной защиты и ящик для голосования.

«Подозреваемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения у одного из домов во 2 микрорайоне Кургана, в целях воспрепятствования проведению голосования граждан вне мест (помещений) для голосования, применили насилие к членам комиссии и попытались похитить имеющийся у них переносной ящик для голосования. Действия злоумышленников были пресечены представителями избирательной комиссии совместно с сотрудником полиции. В настоящее время подозреваемые задержаны, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение в совершении указанного преступления. По данному факту ведется следствие», – уточнили в СУ СКР Курганской области.

Напомним, отпор нападавшим дали 19-летний студент КГУ Александр Старыгин и представительницы УИК Ольга Гостюхина и Александра Куккоева. Инцидент в Кургане обсуждался на уровне главы ЦИК Эллы Памфиловой.

Курган, Дарья Котова

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