Доходы бюджета Курганской области за первый квартал 2020 года выросли

Депутаты думы Курганской области во вторник, 30 июня, утвердили бюджетные параметры региона за первый квартал 2020 года.

За три месяца текущего года доходы регионального бюджета составили 9,8 млрд рублей. Рост 16,7% по отношению к аналогичному периоду 2019 года, в денежном выражении – 1,4 млрд рублей. Собственные доходы – 5 млрд рублей (рост 23% или 942 млн рублей).

Расходы за отчетный период выросли на 7% и составили 8,9 млрд рублей. Основная статья расходов – 6,2 млрд рублей, это расходы социального характера.

Таким образом бюджет Курганской области за первый квартал оказался профицитным. Региональным властям не пришлось привлекать заемные средства. Госдолг Зауралья, который стремительно рос с 2012 по 2018 годы, остался неизменным – 16,5 млрд рублей. Большую часть в структуре регионального госдолга занимают коммерческие банковские кредиты. Их доля – около 11 млрд рублей.

Напомним, бюджет Курганской области-2020 запланирован в сумме 50,437 млрд рублей. Расходы – 55,190 миллиардов. Дефицит составит 4,752 млрд рублей.

Курган, Дарья Котова

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