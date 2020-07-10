Федеральное pr-агентство предлагает деньги за негативные статьи про губернатора Шумкова

Власти Курганской области стали объектом масштабной медийной атаки. По неофициальным данным, в СМИ Уральского федерального округа 10 июля обратилось одно из pr-агентств с предложением разместить на платной основе негативный материал о курганском правительстве. Можно предположить, что заказчиком этой кампании стали лица, аффилированные с «Корпорацией СТС». Дело в том, что между правительством Курганской области и холдингом есть разногласия – власти Курганской области на протяжении длительного времени не согласуют повышение тарифов на коммунальные услуги предприятиям, входящим в Корпорацию.

Власти Курганской области и лично губернатор Вадим Шумков регулярно подвергаются критике в информационном агентстве «URA.RU», которое принадлежит энергетикам Артёму Бикову и Алексею Боброву (бенефициары холдинга «Корпорация СТС»). Также негативные материалы выходят в других СМИ УрФО, которые сотрудничают с энергетиками.

Однако в июле 2020 года, судя по всему, агентству «Главный советник» была заказана масштабная специализированная pr-кампания против региона. Агентство зарегистрировано в Москве и принадлежит уральскому медиаменеджеру Ивану Еремину (бывший владелец информагентств «Уралполит.ру» и «Федерал пресс»). Целью pr-кампании, вероятно, является дискредитация правительства Курганской области, губернатора Вадима Шумкова и членов его команды. По неофициальным данным, кампания будет включать и негативные публикации в прессе, и выступления федеральных политологов и блогеров.

Для ведения «информационной войны» энергетики уже привлекали не только СМИ, но и оппозиционные организации. В феврале 2020 года на корпоративное обучение сотрудников информационного агентства «URA.RU», подконтрольного «Корпорации СТС», пригласили лидеров альтернативного профсоюза «Альянс врачей» (сотрудничает с Алексеем Навальным). По данным агентства, журналистов во время встречи с лидерами «Альянса врачей» учили готовить негативные материалы о курганском здравоохранении.

Также в феврале в этом агентстве выступил бывший губернатор Курганской области Олег Богомолов, который критиковал нынешнее руководство региона и очень хвалил одного из бенефициаров «Корпорации СТС» Артёма Бикова. О крепких связях Богомолова с энергетиками много писали в СМИ. В том числе члены его семьи имели долю в компаниях, которые связаны с Алексеем Бобровым и Артёмом Биковым.

Курган, Наталья Ефремова

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