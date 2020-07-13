Обмельчали: в Кургане «навальнята» устраивают провокацию из-за кредитного договора для бани

Глава Кургана Андрей Потапов в понедельник, 13 июля, должен встретиться с управленцами МУП «Бытовые услуги». Сегодня они к 14 часам обещали предоставить мэру документы, на основании которых администрация города сможет согласовать МУПу получение льготного банковского кредита в рамках федеральной помощи для тех предприятий, которые пострадали в связи с COVID-19.

К скандальной для Кургана теме с большим опозданием решили присоединиться курганские активисты команды Навального. В группе «Команда Навального|Курган» 13 июля они написали об этом пост. «Мы сегодня посетим эту встречу, будем вести прямой эфир в нашей группе. Не пропустите», – анонсировали курганские «навальнята».

Как сообщал «Новый День», сегодня представители банного МУПа в лице двух депутатов-коммунистов гордумы Якова Сидорова и Максима Пивоварова обещали предоставить мэру Потапову пакет документов, необходимых для того, чтобы мэрия согласовала муниципальному предприятию получение банковского кредита под 2% годовых. Другими словами, сегодня продолжится обсуждение делового вопроса между чиновниками и коммунистами.

К псевдо-скандальной теме и повестке коммунистов сторонники Навального, видимо, решили присоединиться после того, как 10 июля коммунисты Сидоров и Пивоваров устроили провокацию в приемной мэра Потапова. Они с помощью депутатских удостоверений зашли в мэрию, оккупировали приемную Потапова и обвинили городских чиновников в том, что они не дают взять кредит, чтобы погасить долги по зарплате перед сотрудниками банного комбината.

В администрации Кургана тогда удивились «лозунгам» руководителей бани: г-н Сидоров, возглавивший МУП в феврале 2002 года, несколько месяцев не предлагал никаких решений по выплате зарплаты и не предоставлял план выхода из кризиса. О том, что МУП хочет получить кредит, он сообщил за день своего увольнения, 7 июля 2020 года.

В мэрии не отрицают, что городские бани оказались в непростом положении – из-за пандемии коронавируса работа банного комбината была приостановлена. В мэрии сообщили, что, безусловно, готовы рассмотреть заявку на получение кредита. Но к ней должны быть приложены все необходимые бухгалтерские документы, которые г-н Сидоров не предоставил.

«Данная сделка однозначно является крупной. Чтобы ее одобрить, необходимо проанализировать финансовую деятельность предприятия. Чтобы не получилось так, что эти денежные средства в итоге пошли на погашение имеющихся задолженностей, а не на выплату заработной платы или возобновление какой-то деятельности предприятия, пострадавшего в период распространения коронавирусной инфекции», – пояснила визитерам юрист мэрии.

После того, как Сидорову и Пивоварову объяснили юридический алгоритм получения кредита, они ушли из мэрии с обещанием собрать и предоставить пакет документов сегодня, 13 июля.

Напомним, депутат и коммунист Яков Сидоров получил пост главы МУП «Бытовые услуги» при комичных обстоятельствах. На одном из заседаний городской думы рассматривался вопрос о финансовом состоянии муниципального предприятия. Сидоров выступил с критикой, что у МУПа есть долги. Мэр Потапов предложил коммунисту самому возглавить предприятие и руководить им так, чтобы проблем у банного комплекса Кургана больше не было.

В феврале Сидоров возглавил МУП, а вскоре на должность своего заместителя устроил соратника по думе и партии – Максима Пивоварова. Сам коммунист Сидоров, устроив скандал, поспешил уволиться: 8 июля он покинул кресло директора городской бани.

По версии наблюдателей, с помощью псевдо-скандала г-н Сидоров пытается заявить о себе перед выборами в областную думу и замаскировать неудачное управление МУПом.

Курган, Дарья Котова

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