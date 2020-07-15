В Курганской области вновь выявлено более 50 новых случаев Covid-19

В Кургане к 15 июля подтверждено 55 новых случаев коронавируса. Таким образом рост заболеваемости не снижается с начала недели. Общее число инфицированных в регионе с начала пандемии увеличилось до 1601.

Как уточняет оперативный штаб региона, в Кургане 22 заболевших, в Шадринске – 14. Остальные из Кетовского, Альменевского, Далматовского, Варгашинского, Катайского, Шумихинского, Сафакулевского, Каргапольского, Притобольного районов.

Как сообщал «Новый День», несмотря на рост заболеваемости, фиксируемый в начала июля, в Зауралье были сняты некоторые коронавирусные ограничения. Накануне ослабление ограничений прокомментировал курганский губернатор Вадим Шумков.

«Более 200 тысяч бывших и настоящих жителей области перемещаются регулярно туда и обратно. Их сдерживать бесконечно нельзя, потому мы открыли въезд. Нельзя также бесконечно держать закрытыми торговые центры, парки, транспорт. Всё это люди, рабочие места, экономика», – написал «ВКонтакте» Шумков.

Он также отметил, что люди просто устали. «Многие просто устали физически и психологически. Ведь задача власти не просто «держать и не пущать», а для каждого периода времени подбирать свои меры поддержки и ограничения, наиболее эффективно отвечающие этому периоду. И то что могло помочь вчера, уже не актуально сегодня. С точки зрения вырабатывания коллективного иммунитета летний период наиболее комфортен», – резюмировал губернатор Курганской области.

Курган, Дарья Котова

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