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Четверг, 16 июля 2020, 10:41 мск

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Губернатор Шумков подтвердил ускоренный сценарий газификации Курганской области

Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что на уровне Минэнерго сейчас решаются вопросы газификации 10 административных центров региона, где до сих пор нет газа и люди топят дровами.

В своем аккаунте в Инстаграм губернатор пояснил, что по четырем территориям соглашение о синхронизации с ПАО «Газпром» уже подписано. «По шести оставшимся будет подписано в сентябре, но уже по трём из них идёт проектирование прокладки магистрали», -написал 15 июля Шумков.

Он также отметил, что сейчас обсуждается вариант ускорения и упрощения подключения к газу. «План не меняется – к 2023 включительно этим населённым пунктам газ должен быть подан. Параллельно позанимаемся снижением стоимости подключения. Вопрос непростой, но он того стоит», – резюмировал губернатор.

Как сообщал «Новый День», вопрос об ускоренной газификации Курганской области обсуждался в конце 2019 года на уровне главы ПАО «Газпром» Алексея Миллера и губернатор Вадима Шумкова. Их встреча состоялась в Санкт-Петербурге.

Стороны тогда договорились, что в 2020 году госкорпорация скорректирует свою инвестиционную программу ради Зауралья. В нее дополнительно будут включены шесть территорий региона, где люди до сих пор топят дровами – газ там отсутствует. «Новый День» со ссылкой на свои источники сообщал, что Миллер и Шумков обсуждали тогда строительство межпоселковых газопроводов в Макушино, Лебяжьевском, Половинском, Частоозерском, Целинном и Звериноголовском районах.

В январе 2020 из облправительства поступила официальная информация, что «Газпром» планирует начать проектирование газопроводов к шести районным центрам Курганской области, которые ещё не обеспечены природным газом. Это села Целинное, Звериноголовское, Половинное и Частоозерье, а также два города – Петухово и Макушино.

До этого, еще в 2019 году, было принято решение о начале газификации четырех территорий. Тогда к работам по проектированию магистральных и межпоселковых газопроводов приступили город Куртамыш и рабочий поселок Лебяжье, а также сёла Альменево и Глядянское.

Напомним, до 2019 года уровень газификации Зауралья был местами в два раза ниже среднероссийских показателей (от 34% до 51,7% при общероссийском показателе от 60%).

Курган, Дарья Котова

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