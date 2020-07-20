В избирком Зауралья поступила первая жалоба, связанная со стартом предвыборной кампании

Избирком Курганской области рассмотрел два обращения от жителя Шадринска, который пожаловался на баннеры партий ЛДПР и «Справедливая Россия».

Рабочая группа по информационным спорам региональной избирательной комиссии жалобу рассмотрела и пришла к выводу, что размещенные баннеры не содержат признаков предвыборной агитации. «В то же время в соответствии с избирательным законодательством в период проведения избирательной кампании по выборам депутатов Курганской областной думы все материалы партий должны быть оплачены за счет средств соответствующих избирательных фондов», – сообщает избирком Курганской области.

Региональным представителям обеих партий было рекомендовано либо демонтировать баннеры, либо оплатить их размещение за счет средств избирательного фонда.

Выборы депутатов региональной думы седьмого созывай пройдут в Зауралье 13 сентября. Предварительно о своем желании баллотироваться в облдуму заявили 396 кандидатов. Из них 322 – списочники, по одномандатным избирательным округам – 74 кандидата. На региональные выборы заявились шесть политических партий: «Единая Россия», «Яблоко», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

Курган, Дарья Котова

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