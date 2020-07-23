В думе Шадринска, где спикеру объявили импичмент, выбран новый председатель

Новым спикером думы Шадринска в четверг, 23 июля, большинством голосов избран единоросс Владимир Шмаков. Эту информацию «Новому Дню» подтвердили в пресс-службе гордумы.

Кандидатуру Шмакова выдвинула думская фракция «Единой России». За нового спикера проголосовали 17 из 18 депутатов, присутствующих сегодня на заседании. Оппонентом Владимира Шмакова был Константин Колбин, но он получил всего один голос.

Как сообщал «Новый День», место спикера думы Шадринска шестого созыва стало вакантным 16 июля. В этот день депутаты большинством голосов объявили импичмент Анатолию Черных.

Законотворцы выразили недоверие Анатолию Черных и обвинили его в том, что он дискредитирует партию и подрывает доверие депутатов. Претензий к теперь уже экс-спикеру Черных накопилось у городских парламентариев достаточно. В том числе, депутаты заявили, что председатель думы сам решал, кому из депутатов и в каком объеме компенсировать расходы, связанные с депутатской деятельностью.

При этом они утверждают, что другой финансовый вопрос, который потребовал внесения поправок в устав думы, Анатолий Черных лоббировал активно. Речь шла о повышенной пенсии и выплатах председателю думы Шадринска по окончанию срока его полномочий. «Именно он эти поправки продвигал», – утверждали думцы.

Также депутаты неоднократно обвиняли своего спикера в том, что он грубо нарушает регламент работы представительного органа. Самым ярким примером для законотворцев Шадринска стала процедура рассмотрения и принятия городского бюджета на 2020 год. Тогда депутатам не был предоставлен проект главного финансового документа Шадринска. «Нам продемонстрировали на экранах мониторов лишь перечень кодов и суммы, из которых понять что-либо невозможно», – утверждают депутаты.

Думцы также были удивлены, что зарплату получает водитель, которого по факту нет. И программист, которого народные избранники за два года ни разу не видели.

Напомним, полномочия думы Шадринска шестого созыва закончатся в 2020 году. По информации «Нового Дня», Анатолий Черных, потерявший свой пост досрочно, вновь планирует попасть в гордуму, но на этот раз от партии КПРФ.

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