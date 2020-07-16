Депутаты Шадринска объявили импичмент своему спикеру

Депутаты думы Шадринска в четверг, 16 июля, объявили импичмент своему спикеру Анатолию Черных. Председатель гордумы по итогам голосования досрочно отстранен от своей должности. За такое решение проголосовали 19 человек, против – два голоса.

Шадринская дума шестого созыва, полномочия которой истекают через несколько недель, проработает без спикера недолго. Как сообщил «Новому Дню» инсайдер, уже во вторник, 21 июля, депутаты соберутся на внеочередное заседание, чтобы назначить и.о. председателя.

Как стало известно «Новому Дню», к сегодняшней отставке г-на Черных депутаты подготовились накануне. Они инициировали вопрос, воспользовавшись своим правом обратиться к главе города Шадринска Виктору Ермишкину, который является секретарем местного отделения партии «Единая Россия».

На имя главы города Ермишкина было направлено обращение депутатов, в котором они обосновали свое решение о досрочном сложении полномочий спикера думы Черных. Документ имеется в распоряжении редакции.

«Наши опасения связаны с личностью председателя думы. По нашему мнению, занимая высокую должность, Черных своими поступками дискредитирует партию, подрывает доверие депутатов», – сообщается в обращении.

Далее депутаты поясняют свою позицию и перечисляют конкретные претензии.

Авторы обращения напоминают, что до середины 2019 года шадринским депутатам в фиксированном объеме должна была выплачиваться денежная компенсация расходов, связанных с депутатской деятельностью. Но в 2020 году, когда депутаты обнародовали декларации о доходах, выяснилось, что компенсации для некоторых депутатов выплачивалась произвольно, и суммы определял лично г-н Черных. «Как распорядился Черных целевыми бюджетными средствами, неизвестно», – пишут депутаты.

При этом они утверждают, что другой финансовый вопрос, который потребовал внесения поправок в устав думы, Анатолий Черных лоббировал активно. Речь шла о повышенной пенсии и выплатах председателю думы Шадринска по окончанию срока его полномочий. «Именно он эти поправки продвигал», – утверждают думцы.

Также депутаты уже не первый раз обвиняют своего спикера в том, что он грубо нарушает регламент работы представительного органа. Самым ярким примером для законотворцев Шадринска стала процедура рассмотрения и принятия городского бюджета на 2020 год. Тогда депутатам не был предоставлен проект главного финансового документа Шадринска. «Нам продемонстрировали на экранах мониторов лишь перечень кодов и суммы, из которых понять что-либо невозможно», – утверждают депутаты.

К грубым нарушениям регламента думцы относят также то, что Анатолий Черных блокирует их работу. «В некоторых случаях не предоставляет депутатам документы, даже по письменному запросу, игнорирует мнение депутатов, не дает высказаться, задавать «неудобные» вопросы», – продолжают перечислять свои претензии теперь уже экс-коллеги Черных. А заодно подчеркивают, что сам спикер, который по регламенту раз в год обязан отчитываться о работе, такой отчет не сдал. По крайне мере, думой он не рассматривался и не утверждался.

Неэффективность работы главы думы, уверены депутаты, подтверждает и тот факт, что за период председательства Анатолия Черных в адрес думы было направлено 15 актов прокурорского реагирования. По итогам работы думы пятого созыва, к примеру, надзорное ведомство указало лишь на пять правовых ошибок.

Как сообщал «Новый День», депутаты думы Шадринска были готовы объявить Черных импичмент еще в феврале текущего года. Список претензий был все тот же, за исключением подозрений депутатов в том, что в аппарате думы могут быть «мертвые души», получающие зарплату.

Думцы были удивлены, что зарплату получает водитель, которого по факту нет. И программист, которого народные избранники за два года ни разу не видели.

Полномочия думы Шадринска шестого созыва закончатся в 2020 году. Депутаты еще в феврале признавались: они против сценария, по которому «все само рассосется» и Черных спокойно доработает до конца срока действия думы .

«К деятельности Черных накопилась критическая масса вопросов, некоторые из них заслуживают проверки со стороны силовых структур», – заявляли тогда депутаты думы Шадринска.

Несмотря на это Анатолий Черных, видимо, планировал продолжить свое депутатство. И в июне текущего года он заявился на праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в гордуму Шадринска. По итогам предварительного голосования действующий спикер думы второго по величине города области набрал три голоса. Это был самый низкий результат. Единороссы назвали это абсолютным антирекордом.

Но даже после таких итогов Анатолий Черных, вероятно, не пропустит предстоящую предвыборную кампанию. Наши инсайдеры утверждают, что теперь спикер думы Шадринска присоединится к коммунистам и пойдет на выборы при поддержке партии КПРФ, которой он, видимо, и принесет свои три голоса.

Осенью, 13 сентября, жители Шадринска будут голосовать за новый – седьмой состав думы. Нынешний созыв (2015-2020 годы) состоит из 24 депутатов.

Курган, Дарья Котова

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