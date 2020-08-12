В уголовном деле бывшего вице-губернатора Курганской области Пугина «всплыли» крупные взятки

В уголовном деле, фигурантом которого стал экс-замгубернатора Курганской области Сергей Пугин, появились новые эпизоды. Как сообщает 12 августа СУ СКР по Курганской области, следствию стало известно, что Пугин получал от коммерсантов крупные взятки. Пока речь идет о 700 тыс рублей.

Показания на Пугина дал коммерческий директор ООО «МультиПласт» Михаил Третьяков, который сам под следствием. Он и рассказал, когда и сколько платил Пугину «за покровительство при получении муниципальных контрактов».

«По версии следствия, Пугин в 2015-2018 годах неоднократно получал взятки в сумме от 50 000 рублей до 500 000 рублей от коммерческого директора ООО «МультиПласт» Михаила Третьякова за оказание общего покровительства при выполнении обществом муниципальных контрактов в рамках Федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». Общая сумма установленного незаконного вознаграждения составила около 700 000 рублей», – сообщает СУ СКР Курганской области.

И Пугину, и взяткодателям следователи предъявили новые обвинения. Возбуждены четыре уголовных дела по ст. 290 (получение взятки) и ст. 291 (дача взятки) УК РФ. Все имущество Пугина сейчас арестовано.

Как сообщал «Новый День», Пугин был арестован в конце апреля 2020 года. Ему было предъявлено обвинение по ч.3 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Сейчас он находится в СИЗО.

Сам Пугин, экс-заместитель главы Шадринска Вячеслав Рознин и вся верхушка курганской фирмы «Мультипласт» совершали преступления при заключении госконтрактов.

Коммерсанты получали на территории региона крупные госконтракты, работы не выполняли, но оплату строителям переводили по фиктивным актам, которые им подписывали чиновники.

Экс-заместитель главы Шадринска Рознин, а также топ-менеджеры ООО «Мультипласт» первыми попали под следствие. Силовики долго искали коммерческого директора строительной фирмы Михаила Третьякова, который сбежал и был объявлен в международный розыск. Но в июне этого его удалось задержать. И теперь он дает показания против своего покровителя Пугина.

Курган, Дарья Котова

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