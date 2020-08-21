Избирком Зауралья исключил сенатора Лисовского из списка кандидатов в депутаты

Избирательная комиссия Курганской области официально исключила сенатора Сергея Лисовского из списка кандидатов в депутаты думы Зауралья. Об этом сообщается на сайте регионального Избиркома.

Секретарь комиссии Галина Доставалова отметила, что решение принималось на основании личного письменного заявления Лисовского, которое политик направил в адрес регионального отделения партии «Единая Россия».

Как сообщал «Новый День», о своем решении выбыть из предвыборной гонки Сергей Лисовский заявил 20 августа. Он сообщил об этом во время заседания президиума регионального отделения партии «Единая Россия».

Сергей Лисовский баллотировался в облдуму через Кетовский район. Он возглавлял территориальную группу «ЕР» по 17-ому округу. Теперь, когда сенатор решил не участвовать в предвыборной кампании, его место в партийном списке займет Артем Исламов. До этого Исламов занимал вторую строчку списка.

Член Совета Федерации Сергей Лисовский думу Зауралья в Совфеде представлял много лет – с 2004 года. В Совете Федерации политик занимает пост первого заместителя председателя комитета по аграрно-продовольственной политике. Для того, чтобы у сенатора была возможность пролонгировать свой срок в Совфеде, ему нужно было победить на выборах депутатов думы Курганской области седьмого созыва. Выборы депутатов парламента Зауралья состоятся 13 сентября 2020 года.

Курган, Дарья Котова

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