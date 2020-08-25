Крупнейший картофелевод Курганской области попросил единороссов о помощи

Директор курганского ЗАО «Картофель» Александр Немиров во вторник, 25 августа, перечислил основные меры федеральной поддержки, в которых нуждаются аграрии Курганской области. Выступление Немирова состоялось в рамках партийного форма «Единая Россия – энергия развития», на который в Курган прибыл секретарь генсовета «ЕР» Андрей Турчак.

Г-н Немиров напомнил, что на долю курганских аграриев приходится 15% валового регионального продукта. По итогам 2019 года предприятия АПК произвели сельхозпродукции на 46 млрд рублей, это 0,8% от общероссийских объемов. Сельхозпроизводители региона получают господдержку (лимит на 2020 год – 1 млрд 260 млн рублей). При этом темпы развития аграрного сектора отстают от среднероссийских регионов. И есть проблемы, которые сегодня можно решить только на федеральном уровне.

Начать нужно, считает Немиров, с внесения поправок в Земельный Кодекс. По его оценке, в Зауралье из 111 тыс га федеральных сельхоземль 43 тыс гектаров не используются по назначению. «Слишком сложная процедура передачи участков из федеральной собственности в муниципальную», – обратился к Турчаку аграрий.

Также Немиров предлагает оказывать целевую помощь из федерального бюджета курганским производителям, так они работают в субъекте «с низким уровнем социально-экономического развития». Глава ЗАО «Картофель» призывает выделять курганцам льготные кредиты для ускоренного развития свиноводства и возмещать 30% затрат, если речь идет о строительстве новых свиноводческих и птицеводческих комплексов. А производителям молока аграрий предлагает возмещать до 50% затрат на обновление ферм.

«За последние четыре года объемы производства молока в области уменьшились на 14%. Уровень самообеспеченности области молоком составляет всего 89%. При строительстве молочных комплексов в других регионах кроме субсидий, причитающихся из федерального бюджета, инвесторы получают из региональных бюджетов возмещение в размере более 20 % понесенных затрат. Курганская область такой возможности не имеет. Необходимо для нашей области предусмотреть возмещение из федерального бюджета 50 % прямых понесенных затрат на строительство молочных комплексов и ферм», – считает Немиров.

Также автор обращения уверен, что в России пока нужно повременить с таким нововведением, как обязательная маркировка молочной продукции QR – кодом.

Чтобы выполнить условие, которое станет обязательным с 2021 года, производителем молока придется понести дополнительные затраты. По оценке Немирова себестоимость цельномолочной продукции увеличится на 10-12%.

«Необходимо перенести срок обязательной маркировки готовой молочной продукции средствами идентификации на октябрь 2023 года; рассмотреть возможность возмещения из федерального бюджета части затрат на приобретение и установку оборудования для маркировки», – обратился к Турчаку Немиров.

Напомним, с 2021 года курганские производители молока начнут маркировать свою продукцию QR – кодом. Это федеральная инициатива, цель которой – борьба с фальсификатом.

Курган, Дарья Котова

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