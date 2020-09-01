Шумков призвал муниципалов создавать новые рабочие места и забыть про принцип «денег нет, идите к губернатору»

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что основной критерий эффективности глав муниципалитетов – экономическое развитие территорий. Об этом глава Зауралья 31 августа сообщил градоначальникам на заседании ассоциации муниципальных образований региона.

Шумков напомнил муниципалам, что за последние два года агломерации региона получили в несколько раз больше средств на строительство и ремонты. Поток субсидий – это хорошо, но территории должны и сами делать все возможное для своего развития. В первую очередь, за счет перезагрузки местной экономики. В том числе, речь идет о запуске индустриальных парков, технопарков и территорий опережающего социально-экономическогоразвития ( ТОСЭР) .

«Экономика региона состоит из совокупности экономик территорий муниципалитетов. Потому как она развивается у вас, такая ситуация и в целом по региону, – пояснил Шумков. – В части производства основное развитие идёт через создание и заполнение сети индустриальных парков, отдельных новых предприятий и ферм. Новые рабочие места дает именно бизнес, новые предприятия, новые фермы, новые объекты услуг. Например, люди в селе хотят новую дорогу, отремонтированный клуб и школу. Это справедливые желания. Но иногда бывает так, что главы эти пожелания людей лишь передают на уровень областной власти и ждут, когда на их реализацию выделят средства из областного бюджета. Это неверный подход. Нужно создавать предприятия в районе, чтобы они давали рабочие места и налоговую базу. Иначе это развитие будет неполноценным».

По данным замугбернатора Владимира Архипова, в данный момент на территории Зауралья запущены 288 инвестпроектов. Чиновник отметил, что от инвесторов иногда поступают жалобы на то, что некоторые главы районов редко бывают на производственных площадках и не интересуются состоянием дел на предприятиях. «Это ваша прямая обязанность – работать с внутренними инвесторами», – напомнил замгубернатора.

Губернатор Шумков на встрече также анонсировал продолжение процесса по преобразованию районов в муниципальные округа. Смысл нововведения прост: на территории отдельного района будут ликвидированы все сельсоветы, мини-администрации поселений, а также все сельские думы. Структура новой административной единицы – муниципального округа – будет состоять из одного главы, одной администрации и единой думы, в состав которой войдут представители каждого населенного пункта района. Все вопросы жителей будут отрабатываться по вертикали: администрация района – правительство региона. В Курганской области такую процедуру уже прошли два района – Шумихинский и Макушинский.

«Сейчас жители не всегда понимают, к кому обратиться, например, с вопросом ремонта дороги, освещением. Сельсовет отвечает: «Денег нет. Идите к губернатору». Нужно меньше тех, кто рассказывает про проблемы и больше тех, кто настроен их решать. Муниципальный округ – это более эффективная система управления», – поделился мнением глава региона.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 01.09.20

Власти Курганской области вкладывают в исторический город Далматово сотни миллионов. / В Зауралье молодой мужчина погиб под колесами грузовика. / В Зауралье электромонтажника на дорожной стройке убило током. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»