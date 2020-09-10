В Курганской области «навальнята» и КПРФ начали выборы с фальсификации документов

В Кургане 10 сентября представители МВД Курганской области изъяли из курганского офиса штаба Навального пустые бланки, которые предназначены для наблюдателей от КПРФ на предстоящих выборах депутатов облдумы. По информации «Нового Дня», речь идет о 28 документах с признаками фальсификации, что попадает под статью УК РФ.

На запрос «Нового Дня» председатель избиркома Курганской области Валерий Самокрутов уточнил, что решение о направлении наблюдателей от КПРФ, в соответствии с уставом партии, утверждается коллегиальным органом партии. И в таком решении должны быть перечислены фамилии наблюдателей.

Между тем, полиция сегодня изъяла у представителей штаба Навального пустые бланки, в которых есть только печать реготделения КПРФ и подпись лидера курганских коммунистов Зырянова. А вот номер решения коллегиального органа, как и фамилии самих наблюдателей и их паспортные данные, отсутствуют.

По информации «Нового Дня», речь может идти о возбуждении уголовного дела по ст. 142 УК РФ (фальсификация избирательных документов). Оперативно дозвониться до Виктора Зырянова не удалось.

«Новый День» сообщал, что сегодня в Курганскую область стали массово съезжаться соратники Алексея Навального из Тюмени и Екатеринбурга, которые три дня проведут на избирательных участках в качестве наблюдателей и «журналистов». Молодых людей – жителей соседних регионов, обучили приемам, с помощью которых они будут устраивать громкие провокации на УИКах Кургана и Шадринска. По предварительной оценке, оппозиция планирует привезти в Зауралье около 150 граждан, которые будут присутствовать на участках в статусе официальных наблюдателей от партии КПРФ.

«Перед ними поставлена конкретная задача – чем больше шума, тем лучше. Их главная мишень – полицейские, которые будут дежурить на участках, и представители УИКов, большинство из которых женщины пенсионного возраста. А главная задача – провоцировать на эмоции или, что для них еще лучше, какие-то действия со стороны участников выборного процесса. Ожидаются массовые вбросы о конфликтах, нарушениях. По разнарядке у них – даже драки с полицией, если получится. Алгоритм действий для таких наблюдателей уже составлен и отработан», – поделился наш инсайдер.

Напомним, выборы депутатов думы Курганской области седьмого созыва были назначены на 13 сентября текущего года. Из-за пандемии коронавируса принято решение растянуть процесс голосования на три дня – 11, 12 и 13 сентября.

Курган, Дарья Котова

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