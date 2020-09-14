Итоговая явка на выборах депутатов думы Зауралья превысила 30%

Итоговая явка в Курганской области, где 13 сентября состоялись выборы депутатов региональной думы седьмого созыва, составила 31,05%, сообщает 14 сентября избирком Зауралья.

Почти 2% явки пришлись на последние часы голосования. За два часа до закрытия избирательных участков в Курганской области проголосовали 199 тыс 908 избирателей (общее число избирателей – 690 тыс 488 человек). Явка тогда составила 29,11%.

Как сообщал «Новый День», «Единая Россия» в Курганской области по предварительным данным набрала около 45% голосов избирателей. На втором месте – КПРФ с 19 %. Вероятно, партия получит трёх представителей в региональном парламенте. На третьем месте – ЛДПР (14,5%). По предварительным расчётам, это два места в думе. На четвёртом – справороссы с 10,5%. Это один мандат. И ещё одна партия – «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» – получила 8,3 % голосов. Она также может рассчитывать на один мандат.

В состав думы Зауралья входят 34 депутата. Ожидается, что партия власти получит в новой думе большинство голосов: у единороссов будет 27 мандатов.

Курган, Дарья Котова

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