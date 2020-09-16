Подведены итоги выборов депутатов думы Курганской области. Список фамилий

Избирком Курганской области подвел итоги выборов депутатов региональной думы, которые состоялись 13 сентября.

Думу Зауралья седьмого созыва будут представлять пять политических партий – «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и впервые депутатом облдумы станет представитель «Российской партии пенсионеров за справедливость».

Как сообщал «Новый День», из 34 мандатов 27 получают единороссы. Партию в региональном парламенте будут представлять 17 одномандатников и 10 человек, которые прошли по партийным спискам.

Кандидаты от «Единой России» одержали победу во всех одномандатных округах, их всего17. Это Константин Гладковский, Татьяна Хильчук, Дмитрий Фролов, Сергей Поваренко, Дмитрий Ильтяков, Андрей Шиншин, Валерий Порубов, Александр Брюханов, Федор Ярославцев, Борис Чепурной, Владимир Сажин, Максим Харлов, Александр Обласов, Марат Исламов, Владимир Казаков, Олег Логинов, Евгений Кафеев.

Как сообщил «Новому Дню» секретарь Курганского регионального отделения парии «Единая Россия» Евгений Кафеев, избирком 16 сентября утвердил 10 человек из партийного списка. Это Сергей Муратов, Любовь Силантьева, Гиви Сепиашвили, Сергей Максимов, Денис Хахалов, Валерий Сусляков, Вадим Шумков (тезка курганского губернатора), Роман Хохлов, Валерий Яковлев и Владимир Алейников.

«Все кандидаты в пятидневный срок должны написать заявления, что готовы приступить к обязанностям депутатов. От «Единой России» должно быть подано 27 заявлений. 21 сентября состоится региональная конференция партии, на которой мы официально объявим тех, кто войдет в состав новой думы», – уточнил Кафеев.

Инсайдер нашего агентства прогнозирует, что сюрпризов быть не должно. Все 27 единороссов, чьи фамилии утвердил избирком, не будут отказываться от депутатских мандатов.

Партия КПФР получила по итогам выборов три мандата. Это Виктор Зырянов (лидер курганского отделения КПРФ), Наталья Воробьева и Сергей Федотов. От имени «Справедливой России» в думу попадает один человек – Роин Цховребов. Российскую партию пенсионеров», получившую один мандат, будет представлять 48-летний Ярослав Клименко, выпускник тюменского мединститута, ныне – индивидуальный предприниматель.

У «соколов Жириновского» по итогам выборов два мандата в думе Курганской области. ЛДПР использовала технологию «паровозов» и первым в партийном списке был лидер партии Владимир Жириновский, чью кандидатуру и утвердил избирком Зауралья. Второй кандидат в депутаты – Николай Соловьев. Вероятнее всего мандат Жириновского достанется действующему депутату облдумы Юрию Ярушину. Получить оперативный комментарий у г-на Ярушина не удалось.

Курган, Дарья Котова

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