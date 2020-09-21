Жители Курганской области возмутились «ураганным» отключением света

В Курганской области 20 сентября из-за шторма с ветром до 25 метров в секунду произошло множество аварий на линиях электропередач. Это не первая за год стихия, обрушившаяся на Зауралье, и каждый раз жители области остаются надолго без света. Курганцы отреагировали шквалом гневных сообщений в социальных сетях. Энергетики в лице АО «СУЭНКО» признались, что не могут решить проблему аварийности во время подобных погодных явлений.

Шторм 20 сентября обесточил дома в семи районах Зауралья. Жители области в социальной сети в «ВКонтакте» перечисляли один за другим адреса, где прекратилось электроснабжение. В адрес энергетиков сыпались бранные слова. «СУЭНКО с….. ый не шевелится?», – написал пользователь Олег Рогов, сообщая в паблике «Инцидент Курган» о том, что в районе Малое Чаусово с 15 часов нет света.

«СУЭНКО – мафия: частная контора», – добавляет пользователь под ником Владимир Вурхиз. «А где-то сидят два царя по фамилии Биков и Бобров (энергетические олигархи), читают этот пост и хихикают в своем домике, прямиком из Англии», – вставил ремарку подписчик Михаил Сечин. Автор, поясним, намекает на крупную сделку на рынке недвижимости Великобритании: Алексею Боброву приписывают покупку дома в Лондоне за 18,8 млн$.

В АО «СУЭНКО», подконтрольном бизнесменам Артему Бикову и Алексею Боброву, «Новому Дню» подтвердили, что 20 сентября сложилась сложная ситуация. Порывы линий в семи районах Зауралья устраняли 35 бригад, 102 человека, 39 единиц техники.

«Почти все обесточенные потребители были запитаны до 21:00 часа. Из-за порывов ветра продолжали происходить локальные отключения, которые устранялись аварийно-восстановительными бригадами. В настоящее время энергетики точечно устраняют технологические нарушения на сетях в случае поступления заявок», – прокомментировали «Новому Дню» в энергетической компании.

При этом энергетики признают, что во время подобных циклонов не могут гарантировать бесперебойное электроснабжение.

«Количество аварий на сетях во время аномальных погодных явлений зависит от интенсивности и длительность этих явлений (скорость ветра, мокрый снег, ливень, намерзание льда на провода). Предусмотреть данные факторы не является возможным. Но персонал СУЭНКО, техника, аварийный запас оборудования готовы к тому, чтобы оперативно провести аварийно-восстановительные работы на сетях и восстановить электроснабжение потребителей, нарушенное ураганом», – резюмировали в компании.

Напомним, 7-8 апреля 2020 года в Курганской области также два дня бушевала стихия. Выпало огромное количество осадков в виде мокрого снега. Порывы ветра достигали 25 метров в секунду. В 92 муниципалитетах Курганской области из-за обрыва проводов возникли перебои с подачей электроэнергии.

Курган, Дарья Котова

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