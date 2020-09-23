Губернатор Шумков назвал имя возможного сенатора от Курганской области

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в среду, 23 сентября, предложил делегировать в Совет Федерации от облдумы Зауралья известного промышленника Сергея Муратова. Такое заявление прозвучало сегодня на конференции регионального отделения партии «Единая Россия».

Окончательное решение о том, кто станет сенатором, примут депутаты думы Курганской области седьмого созыва.

С 2004 года Курганскую область в Совфеде представлял сенатор Сергей Лисовский. Во время выборной кампании, когда зауральцы выбирали новый состав облдумы, Сергей Лисовский тоже заявился на выборы, но в августе, менее чем за месяц до дня голосования, он снял свою кандидатуру. Таким образом, не став депутатом регионального парламента, г-н Лисовский не может пролонгировать свою работу в Совфеде.

Выборы депутатов облдумы Курганской области седьмого созыва состоялись 13 сентября. По итогам голосования в думу проходят 27 депутатов от партии «Единая Россия».

Председатель совета директоров ОАО «Кургандормаш» Сергей Муратов, чью кандидатуру сегодня предложил глава региона, известный в Курганской области меценат и промышленник.

Курган, Дарья Котова

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