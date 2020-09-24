Депутаты думы Курганской области получили мандаты и готовы к первому заседнию

В думе Курганской области 24 сентября состоялось заседание организационного комитета по подготовке первого заседания регионального парламента седьмого созыва. Оно состоится в пятницу, 25 сентября.

Законотворцы должны будут избрать спикера, его первого заместителя, утвердит кандидатуру сенатора от регоинальной думы и создать думские комитеты. Пост спикера с большой вероятностью сохранит Дмитрий Фролов. Сегодня Фролов заявил, что «работа думы седьмого созыва будет строиться на основе согласия и взаимопонимания независимо от политических убеждений». Как сообщал «Новый День», кандадата на пост сенатора в Совфед ранее озвучил курганский губернатор Вадим Шумков. Он назвал имя известного промышленника Сергея Муратова.

Пока официально не избран председатель облдумы, завтра заседание будет вести старейший по возрасту депутат. Это 71-летний советник директора ОА «Курганэнерго» Владимир Сажин.

В состав думы Зауралья входят 34 депутата. «Новый День» сообщал, что по итогам прошедших 13 сентября выборов, большинство мандатов получили единороссы. От «Единой России» в думу проходят 27 депутатов. Два места у ЛДПР, три у КПРФ, по одному мандату у «Справедливой России» и «Российской партии пенсионеров за справедливость».

Курган, Дарья Котова

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