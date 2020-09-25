Ключевой поставщик тепла в Зауралье объяснил, зачем множит «дочек», для которых просит поднять тариф

Правительство Курганской области обратилось в центральный аппарат Федеральной антимонопольной службы с просьбой оценить сделку, совершенную ПАО «Курганская генерирующая компания» (КГК). Об этом на пресс-конференции заявила глава регионального департамента цен и тарифов Ирина Гагарина.

КГК, которая ранее занималась и выработкой тепловой энергии, и теплоснабжением жителей и предприятий Кургана и Шадринска, создала две дочерние структуры, которым передала значительную часть своих активов.

«Новый День» сообщал, что в конце 2019 года КГК вывела на рынок теплоснабжения две компании – ООО «Курганские теплоэнергетические системы» и ООО «Шадринские тепловые сети». Обе структуры – 100% «дочки» КГК.

Как заявила Ирина Гагарина, только к лету 2020 года вновь созданные организации занялись теплоснабжением жителей Курганской области. Затем тепловики обратились к регулятору для установления новых тарифов. И поставщик тепла настаивает, что после реорганизации тарифы должны вырасти в разы.

«Правительство Курганской области столкнулось с ситуацией, когда по городу Кургану заявлен тариф, который превышает предыдущий в 2,5 раза. Вместо тарифа в 2000 рублей за гигакалорию, установленного для Курганской генерирующей компании, компания «Курганские теплоэнергетические системы» хочет подавать тепло за 5173 рубля. По Шадринску вместо существовавшего тарифа в 2500 рублей заявлен тариф в 5500 рублей за гигакалорию. По Шадринскому району – вместо 3000 рублей – 9000 рублей за гигакалорию», – сообщила Ирина Гагарина.

По оценке главы департамента, такая схема может привести к дополнительной выручке для этих структур на сумму более 1 миллиарда рублей. Соответственно, население, бизнес и бюджет Курганской области должны будут понести дополнительные расходы.

Обоснованность представленных тепловиками расчетов пока проверяется. Тариф для новых ООО департаментом не утвержден. Также региональный кабмин обратился в ФАС, чтобы проверить законность сделки КГК по созданию «дочек».

В пресс-службе ПАО «Курганская генерирующая компания» «Новому Дню» подтвердили, что ООО «Курганские теплоэнергетические системы» и ООО «Шадринские тепловые сети» «в рамках реформирования, «нацеленного на повышение эффективности деятельности в сфере теплоснабжения», получили значительную часть производственных фондов материнской компании.

В пресс-центре КГК также объяснили причину реорганизации. «Такое обособление производственной и финансово-хозяйственной деятельности призвано обеспечить прозрачность тарифного регулирования на реальном экономически обоснованном уровне и функционирование компаний без внутреннего перекрестного субсидирования за счет иных внутренних источников ПАО «Курганская генерирующая компания», прежде всего от продажи мощности Курганской ТЭЦ», – прокомментировали в КГК.

Другими словами, «дочек» КГК , которые поставляют тепловой ресурс почти в 900 жилых домов Кургана и Шадринска, отлучили от финансовых ресурсов материнской компании.

В пресс-центре КГК отметили, что все обосновывающие материалы и расчеты, необходимые для утверждения тарифов для новых теплоснабжающих ООО, направлены в департамент регулирования цен и тарифов Курганской области.

В компании прямо не ответили на конкретный вопрос «Нового Дня» – почему тариф для ООО «Курганские теплоэнергетические системы» и ООО «Шадринские тепловые сети» должны быть в разы выше, чем тарифы для КГК.

В энергетической компании лишь подчеркнули: «До настоящего времени в нарушение всех предусмотренных законом процедур решение об установлении тарифов ни по городу Кургану, ни по городу Шадринску не приняты. Отсутствие утвержденных тарифов и, как следствие – дефицит финансирования производственной деятельности, создает объективные препятствия в осуществлении деятельности по теплоснабжению», – резюмировали в КГК.

«Курганская генерирующая компания» аффилирована с бизнесменами Артемом Биковым и Алексеем Бобровым, которые контролируют почти весь коммунальный рынок Зауралья. В их бизнес-структуру входит также «Водный союз» – поставщик воды для курганцев. Генеральный директор «Водного союза» Владимир Овсянников неоднократно заявлял, что ресурсоснабжающей компании не хватает действующего тарифа, и что он должен быть увеличен на 40%. Необходимость увеличить тариф – это официальная позиция предприятия.

Справка: По данным КГК, ООО «Курганские теплоэнергетические системы» поставляет ресурс в 333 многоквартирных дома Кургана, 345 объектов ИЖС, 30 объектов социальной сферы. В зоне ответственности ООО «Шадринские тепловые сети» находятся 576 жилых домов Шадринска и Шадринского района, 189 объектов социальной сферы (в том числе 69 объектов здравоохранения).

Курган, Дарья Котова

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