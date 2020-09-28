Власти Курганской области оценили угрозу многократного увеличения тарифа на тепло. Заявление

Тарифы на тепло для жителей Кургана и Шадринска не могут вырасти в 2,5 раза и более. В связи с тем, что основной производитель электрической и тепловой энергии в Курганской области – компания «КГК» – создала две дочерние структуры, которым передала значительную часть своих активов, в регионе обсуждается вопрос о многократном увеличении тарифов. Заместитель губернатора Курганской области Анатолий Воробьев выступил с заявлением.

В региональном кабмине подчеркивают: в любом случае для граждан повышение тарифов на коммунальные услуги не может превышать 4% в год (согласно указу президента). И только раз в год – в июле. По словам заместителя губернатора Курганской области Анатолия Воробьева, стоимость коммунальных услуг для граждан ни при каких условиях не может вырасти в разы.

«Правительство Курганской области по поручению губернатора Вадима Шумкова предпримет все необходимые меры, чтобы урегулировать ситуацию», – пояснил Анатолий Воробьев. Тариф останется прежним.

Суть ситуации «Новый День» подробно описывал. ПАО «Курганская генерирующая компания» (КГК) в конце 2019 года создала две дочерние структуры – ООО «Курганские теплоэнергетические системы» и ООО «Шадринские тепловые сети». Обе вновь созданные структуры получили значительную часть производственных фондов материнской компании.

Ранее директор департамента госрегулирования цен и тарифов Курганской области Ирина Гагарина объяснила, что для «дочек» КГК потребовалось открытие новых тарифных дел. Прогнозные тарифы тепловиков оказались выше существующих (которые были установлены ранее для КГК).

КГК подавала тепло по тарифу в 2 тыс. рублей за гигокалорию. Новая курганская компания просит 5 тыс. рублей, а шадринская – 9,5 тыс рублей вместо 3 тыс рублей за гигокалорию по Шадринскому району и 5,5 тыс рублей вместо 2,5 тыс рублей за гигокалорию по Шадринску. По оценке главы департамента госрегулирования цен и тарифов, такая схема может привести к дополнительной выручке для новых структур КГК на сумму более 1 миллиарда рублей. Соответственно, население, бизнес и бюджет Курганской области должны будут понести дополнительные расходы.

ООО «Курганские теплоэнергетические системы» и «Шадринские тепловые сети» совокупно отапливают в Кургане, Шадринске и Шадринском районе более 1200 жилых домов, включая ИЖС.

Правительство Курганской области пока не утвердило тариф для ООО «Курганские теплоэнергетические системы» и ООО «Шадринские тепловые сети». Также направлено обращение в центральный аппарат Федеральной антимонопольной службы с просьбой оценить сделку, совершенную ПАО «Курганская генерирующая компания».

В пресс-службе ПАО «Курганская генерирующая компания» «Новому Дню» объяснили причину реорганизации. «Такое обособление производственной и финансово-хозяйственной деятельности призвано обеспечить прозрачность тарифного регулирования на реальном экономически обоснованном уровне и функционирование компаний без внутреннего перекрестного субсидирования за счет иных внутренних источников ПАО «Курганская генерирующая компания», прежде всего от продажи мощности Курганской ТЭЦ», – прокомментировали в КГК.

В компании прямо не ответили на конкретный вопрос «Нового Дня» – почему тариф для ООО «Курганские теплоэнергетические системы» и ООО «Шадринские тепловые сети» должны быть в разы выше, чем тарифы для КГК. В энергетической компании лишь подчеркнули, что отсутствие утвержденных тарифов и, как следствие – дефицит финансирования производственной деятельности, создает объективные препятствия в осуществлении деятельности по теплоснабжению.

Курган, Дарья Котова

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