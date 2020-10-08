В Курганской области за сутки более 60 человек заболели Covid-19

В Курганской области продолжает расти уровень заболеваемости коронавирусом. За сутки в регионе новая инфекция подтвердилась у 61 человека. Антилидер – Курган, в областной столице наблюдается самый большой прирост инфицированных.

Как сообщает оперативный штаб региона, в Кургане к 8 октября выявлено 38 вновь заболевших. Также диагноз лабораторно подтвердился у жителей Каргапольского, Кетовского, Сафакулевского, Шадринского, Щучанского, Юргамышского районов и Макушинского муниципального округа.

Общее число инфицированных увеличилось с начала пандемии до 4 тыс 239 человек.

К жителям Зауралья за последние несколько дней дважды обращался губернатор Вадим Шумков, который просит зауральцев соблюдать хотя бы элементарные меры предосторожности: соблюдать масочный режим, не посещать места массового скопления людей, соблюдать дистанцию. Особенно поберечься должны люди в возрасте старше 65 лет.

Губернатор Шумков уточнил, что порядка 80% заболевших жителей области не соблюдали простейшие требования профилактики и гигиены. «Возможности наших больниц и поликлиник далеко не безграничны. Нужно быть очень внимательными к своему здоровью. Берегите себя, соблюдайте простейшие правила защиты от коронавируса – это маска и перчатки в автобусе, в магазине, в других общественных местах», – написал 8 октября на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Вадим Шумков.

Курган, Дарья Котова

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