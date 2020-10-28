Департамент здравоохранения Курганской области озвучил данные по загруженности Covid-коек

В Курганской области развернуто 1573 койки для лечения коронавирусных больных. По состоянию на 27 октября свободными остались 16,3%, заявила и.о. первого заместителя директора департамента здравоохранения Елена Ахмадышина.

«Развернуто 1573 койки, занято на сегодняшний день 1317 коек. То есть, на сегодняшнее утро (27 октября), свободный коечный фонд составил 16,3%. Для сравнения: на 9 часов 26 октября свободный коечный фонд составлял 14,5%. Задействованы все крупнейшие больницы. 465 пациентов находятся именно в ЦРБ», – уточнила представитель профильного ведомства.

Как сообщал «Новый День», ранее региональные власти заявляли о необходимости расширить площади ковидариев и эти меры уже приняты. Так, дополнительные койки развернуты в госпитале ветеранов войн, в областной клинической больнице и в ряде районных больниц.



Под коронавирусный госпиталь по решению Минздрава РФ отдан и корпус №2 центра ортопедии им. Г.А. Илизарова. Ковидарий рассчитан на 40 мест. Для того, чтобы лечит пациентов с коронавиурсом, курганские врачи-ортопеды прошли курс повышения квалификации.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 28.10.20

Генпрокуратура проверила все водоемы в УрФО и не нашла ни одного чистого. / Губернатор Шумков выступил с обращением к жителям области по ситуации с коронавирусом. / В Зауралье продолжают устранять последствия шторма: без света остаются десятки населенных пунктов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»