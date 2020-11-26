Место депутата облдумы Зауралья, который стал героем некрасивой истории, займет доктор

Состав думы Курганской области седьмого созыва скоро изменится. Мандат депутата-единоросса Дмитрия Раиника, добровольно отказавшегося от места в региональном парламенте, займет Елена Воронович. Эту информацию «Новому Дню» подтвердили несколько осведомленных источников.

Дмитрий Раиник, побывший депутатом облдумы чуть больше двух месяцев, накануне добровольно сложил с себя полномочия. «Его место в ближайшее время займет Елена Воронович. Вопрос уже решен окончательно», – сообщают наши инсайдеры.

Елена Воронович баллотировалась в думу Зауралья седьмого созыва по партийному списку «Единой России», она проходила по Рябковскому избирательному округу. Воронович – врач. В данный момент занимает пост заместителя директора по организации травматолого-ортопедической помощи населению в ФГБУ «Российский научный центр «Восстановительная травматология и ортопедия» имени академика Г.А. Илизарова». Являлась депутатом думы Курганской области пятого и шестого созывов.

Как сообщал «Новый День», в октябре текущего года Раиник напугал однопартийцев. Депутат ушел на больничный, а также официально через Роспотребнадзор получил статус лица, контактировавшего с коронавирусным больным. Однако, в тот момент, когда парламентарий должен был соблюдать режим самоизоляции, дома его не могли застать ни санитарные врачи, ни коллеги-депутаты. Представители Роспотребнадзора неоднократно посещали квартиру депутата, но им никто не открыл. На поиски отправились коллеги по облдуме, им также не повезло: они не застали Раиника дома. И это партийцев встревожило: неужели депутат нарушил предписание и подвергает опасности окружающих?

39-летний Раиник в сентябре 2020 года был избран депутатом облдумы Зауралья, он шел по региональной группе «Заозерный». На момент избрания работал директором по развитию ООО «Холдинг социально-правовой помощи «Правосудие».

Напомним, в состав думы Зауралья входят 34 депутата: 17 представляют одномандатные избирательные округа и 17 – партийные списки по единому избирательному округу. Седьмой состав облдумы был избран 11 сентября текущего года.

Курган, Дарья Котова

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