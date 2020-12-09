В правительстве Курганской области рассказали, кто и когда получит губернаторские выплаты

Правительство Курганской области и муниципальные образования по инициативе губернатора Вадима Шумкова направят дополнительные средства на единоразовые выплаты работникам бюджетной сферы и пенсионерам. Выплаты будут сделаны за счет экономии средств на содержание административного аппарата.

Губернаторские выплаты в размере 5 тыс. рублей выдадут порядка 6 тыс. неработающим пенсионерам 65 лет и старше, которые получают минимальную пенсию, то есть являются получателями федеральной социальной доплаты к пенсии по состоянию на 1 декабря 2020 года. Также по 5 тыс. рублей получат сотрудники муниципальных и государственных учреждений с зарплатой на уровне МРОТ.

Как сообщили в Финансовом управлении Курганской области, губернаторские выплаты начнут выдавать уже на этой неделе. Деньги люди получат до 25 декабря 2020 года.

Напомним, со следующего года от разовых акций власти региона планируют перейти к системной работе по повышению заработной платы граждан. Губернатор призвал присоединиться к ней профсоюзы, Общественную палату, объединения работодателей, в том числе Российский союз промышленников и предпринимателей, «Деловую Россию», «Опору России». Частично источником для повышения зарплат может стать экономия, которую предприятия и бюджетные организации могут получить в следующем году в результате снижения энерготарифов. Работа в этом направлении ведется правительством региона.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 09.12.20

Курганская область побила очередной рекорд по коронавирусу. / В Курганской области пенсионерам и бюджетникам выплатят деньги, сэкономленные на содержании чиновников. / Определен банк, в котором Курганская область возьмет миллиарды для рефинансирования госдолга. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»