Выемки в мэрии Шадринска могут быть связаны с проверкой правительства

В Шадринске, где в декабре 2019 года за мошенничество с бюджетными миллионами был задержан заместитель главы Шадринского района Вячеслав Рознин, работают силовики. С 14 января в комитете архитектуры и градостроительства администрации Шадринска следственные действия проводят сотрудники СКР и МВД по Курганской области.

В администрации Шадринска подтвердили, что именно документы комитета интересовали правоохранителей. Там также подчеркнули, что готовы во всём помогать следствию.

По инсайдерской информации «Нового Дня», правоохранителей волнует контракт на строительство резервуаров чистой питьевой воды в Шадринске. Их возведение завершилось в конце 2020 года. При этом чуть ранее, осенью 2020 года, правительство Курганской области инициировало проверку исполнения контракта. Её итоги, как рассказывает собеседник, передали силовикам.

«События могут быть связаны. Губернатор Вадим Шумков ещё в начале года на совещании с руководством силовых структур просил их провести проверки по объектам национальных проектов, по крупным стройкам. Ну, и конкретно резервуары, которые строили в 2020 году, проверяла незадолго до визита правоохранителей аудиторская фирма, нанятая мэрией», – рассказал собеседник.

В СУ СКР по Курганской области 15 января от комментариев по поводу действий силовиков в мэрии Шадринска отказались.

Как сообщало агентство, в декабре 2019 года следователи при поддержке УФСБ задержали экс-замглавы Шадринского района Вячеслава Рознина. Вместе с ним на допросы отправились топ-менеджеры компании ООО «Мультипласт». Данная фирма в период с 2016 по 2019 годы получала контракты по комплексному обустройству площадки под компактную жилищную застройку в селе Мальцево Шадринского района и строительство сети водоснабжения села Верхозино. Средства на объекты выделялись в рамках госпрограмм.

Крупные стройки закончились возбуждением серии уголовных дел. По версии следствия, Рознин, как замглавы Шадринского района по энергетике, строительству и ЖКХ, подписал коммерсантам фиктивные акты выполненных работ на общую сумму более 18 миллионов рублей, похитив таким образом указанные бюджетные средства.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 15.01.21

Курганский губернатор Шумков анонсировал отмену дистанта для школьников. / В Зауралье решился вопрос строительства новой школы: старая рассыпается. / В разрастающемся районе Кургана построят большой и особый бассейн. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»