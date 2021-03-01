Курганские власти рассказали, когда в десятки домов вернется газ

Городские и региональные чиновники пообещали, что к вечеру второго марта во все дома в Кургане, которые до сих пор остаются без сжиженного газа, топливо будет подано. На пресс-конференции в городской администрации первый заместитель мэра Андрей Жижин отметил, что ситуация находится под контролем.

«Сейчас у нас 34 дома пока остаются не подключенными к газу. Сотрудники работают. Очень надеюсь, что к вечеру 2 марта все дома получат сжиженный газ», – отметил Жижин.

Всего в Кургане сжиженным газом пользуются 294 дома. Проблемы с поставкой топлива возникли у гарантирующего поставщика – компании «Газэнергосеть Оренбург». Ее руководство считает, что поставлять газ в Зауралье в принципе нерентабельно. Однако никаких официальных заявлений о возмещении выпадающих доходов компания не предъявляла курганским властям с 2018 года. На прошлой неделе несколько десятков жилых домов в Кургане внезапно остались без газа и руководству области пришлось в ручном режиме решать проблему. Срочно было заказано и оплачено две цистерны с сжиженным газом, который везли из Сургута.

«Компания «Газэнергосеть Оренбург» не справляется со своими обязанностями. Правительство Курганской области четырежды с ноября прошлого года отправляла субсидии, общая сумма – 15 млн рублей. В настоящий момент мы ведем переговоры на поставку еще трех цистерн в марте для того, чтобы не было перебоев с сжиженным газом», – отметил руководитель управления ЖКХ департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области Александр Медведев. При этом, по данным чиновников, компания потратила ранее выделенные Курганской областью миллионы не на оплату сжиженного газа, а на заработную плату своим сотрудникам и на оплату налоговых обязательств.

Прокуратура уже начала разбираться в правомерности действий «Газэнергосеть Оренбург». Ведь согласно действующему законодательству, гарантирующая компания-поставщик не имеет права прекращать поставки топлива.

Советнику гендиректора «Газэнергосеть Оренбург» было объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона. Однако со стороны ресурсоснабжаюшей организации мер к исправлению ситуации не принято.

«В настоящее время в отношении компании возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 17.7 КоАП РФ. Кроме того, надзорным ведомством инициировано проведение следственными органами процессуальной проверки на предмет наличия в действиях поставщика признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», – сообщили в прокуратуре области.

Курган, Галина Боярова

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