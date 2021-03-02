Праймериз курганских единороссов на выборах в Госдуму будет проходить онлайн

«Единая Россия» определилась с моделью предварительного голосования перед сентябрьскими выборами в Госдуму. В Курганской области праймериз единороссов будет проходить в онлайн формате, сообщается на сайте регионального отделения ЕР.

ЕР в масштабах страны уже запустила процедуру по отбору кандидатов для формирования списков на предстоящих выборах. Модель предварительного голосования была утверждена Генсоветом партии 1 марта. Регистрация кандидатов на сайте предварительного голосования начнется с середины марта. До 29 апреля «Единая Россия» будет принимать анкеты участников, после в течение месяца кандидатам разрешено вести кампанию. Само голосование состоится с 24 по 30 мая в электронной форме.

Секретарь Курганского реготделения партии Александр Ильтяков заявил, что в Зауралье предвыборная кампания уже стартовала. «Уже сейчас мы проводим встречи с партийным активом в каждом районе области, где готовы найти достойную кандидатуру на предстоящее предварительное голосование, а затем и выборы», – прокомментировал Ильтяков.

Как сообщал «Новый День», праймериз в онлайн формате курганские единороссы впервые опробовали в 2019 году, когда проходили выборы депутатов областной думы. Заочное предварительное голосование было объявлено из-за пандемии коронавируса. Партийцам тогда впервые пришлось защищать свои тезисы и проводить дебаты в онлайн-формате. А победителей определяли с помощью лайков.

Курган, Дарья Котова

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