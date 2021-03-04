Курганские власти вложили в поддержку фермерских хозяйств полмиллиарда рублей

Полмиллиарда рублей в 2020 году было направлено на создание и развитие фермерских хозяйств в Курганской области. Регион взамен получил более 180 новых рабочих мест. Об этом 4 марта сообщил директор регионального департамента АПК Рустам Камалетдинов в ходе пресс-конференции.

Глава департамента АПК уточнил, что в минувшем году фермеры Зауралья получили десятки грантов. Из них 38 грантов – начинающим фермерам, 11 грантов семейным фермам, 3 гранта сельскохозяйственным потребительским кооперативам, впервые предоставлено 33 областных гранта на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств.

Комментируя другой вопрос – о реализации в регионе 100 мини-проектов в АПК, Рустам Камалетдинов отметил, что в прошедшем году удалось реализовать 109 проектов, еще 37 находятся в стадии реализации. Пока же благодаря первой сотне в АПК региона появилось 560 новых рабочих мест. Как сообщал «Новый День», в Курганской области планируют ежегодно создавать по 100 мини-ферм, а также запустить 5-7 инвестпроектов по строительству свиноферм на 500 голов.

Рустам Камалетдинов пообещал, что в 2021 году будет продолжена и поддержка личных подсобных хозяйств (ЛПХ), инициированная губернатором Курганской области Вадимом Шумковым. Речь идет о субсидировании части затрат на приобретение коров и мелкого рогатого скота. Программа была запущена в октябре прошлого года, до окончания 2020 года была приобретено 101 животное, за которое получена компенсация. «Исходя из анализа, который мы провели, понимаем, что в этом году потенциал покупки животных личными подсобными хозяйствами будет составлять не менее 800 голов», – прокомментировал руководитель департамента. Напомним, в рамках поддержки граждане и организации могут получить субсидию на возмещение части затрат на покупку крупного рогатого скота мясных и молочных пород, овец и коз.

Курган, Дарья Котова

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