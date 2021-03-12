Курганские власти вложат в поддержку бизнеса миллиард рублей

Заместитель губернатора Курганской области по экономической политике Владимир Архипов 12 марта во время встречи с лидерами «Опора России» заявил, что в 2021 году на поддержку бизнеса будет направлен 1 млрд рублей.

«В прошлом году мы подписали ускоренную программу социально-экономического развития. В этом году мы планируем направить на помощь бизнесу 1 млрд рублей, по прошлому году сработали неплохо, мы стали одними из лучших среди тех 10 регионов, которые такие же программы развития приняли и реализовали», – уточнил Архипов.

Представители общественной организации «Опора России» и куратор экономического блока регионального правительства пришли к выводу, что в Курганской области бизнес благодаря помощи властей достойно пережил пандемию коронавируса.

О том, какую поддержку региональные власти могут оказать бизнес-сообществу, предприниматели могут узнать в департаменте экономического развития, в «Центре поддержки предпринимательства» и непосредственно в Фонде «Инвестиционное агентство Курганской области».

По итогам 2020 года Фонд «Инвестиционное агентство Курганской области» выдал предпринимателям 67 микрозаймов на общую сумму 175,7 млн рублей. Деньги выделяются по нескольким проектам: «Своя ферма», «Микро-услуги», «Мини-завод» и «Микро-фасад». В 2021 году уже выдано 5 микрозаймов на общую сумму 13,3 млн рублей.

Курган, Дарья Котова

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