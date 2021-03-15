В Щучанском районе на новый завод по обезвреживанию отходов начали принимать персонал

Бывший завод по уничтожению химоружия в Щучанском районе Курганской области передали в ведение Федерального экологического оператора (ФГУП «ФЭО», предприятие Госкорпорации «Росатом»). Это один из шагов на пути к созданию на этой базе нового производства переработки опасных промышленных отходов. Новый экотехнопарк Щучье уже принял на работу порядка 60 человек. Как пояснили в пресс-службе правительства Курганской области, пока производство не начало работать. Новые сотрудники занимаются обслуживанием комплекса. Ввести в эксплуатацию новое предприятие планируют в 2023 году.

В компании уже делают акцент на мерах безопасности, поскольку создание нового производства по обезвреживанию отходов вызывает вопросы у жителей региона. Как поясняют в «ФЭО», на заводе в Щучье промышленные отходы предприятий Курганской области и соседних регионов будут перерабатывать в безопасное сырьё, пригодное для повторного использования: хлорид и сульфат аммония, ртуть, алюминий, медь, стекло. Замкнутый производственный цикл позволит исключить захоронение отходов на объекте.

«Проект уже получил положительные заключения государственной экологической экспертизы и общественной экологической экспертизы. По информации Федерального экологического оператора, контроль состояния окружающей среды в ходе работы экотехнопарка будет идти по 149 показателям. Будет осуществляться мониторинг состояния атмосферного воздуха, почвы, природной воды, снежного покрова, донных отложений. Все данные будут публиковать на сайте Федерального экологического оператора и на табло на проходной предприятия», – рассказали в пресс-службе правительства региона.

Предприятие «Росатом» обещает, что на объекте предусмотрены замкнутые системы водоснабжения и водоотведения, чтобы не допустить попадания грязных стоков в почву и водоёмы.

Для местных жителей завод – это рабочие места. На предприятии создадут 1000 новых рабочих мест с учётом сопутствующих производств.

В пресс-службе приводят статистику: в России ежегодно образуется 350-400 тыс. тонн промышленных отходов, из которых, по экспертным оценкам, перерабатывается не более 1,5%. Сейчас такими отходами почти никто не занимается, в итоге они просто свалены в лесных зонах или на обычных свалках ТБО.

Согласно информации на сайте ФЭО, всего в стране будет 7 подобных комплексов по обезвреживанию отходов 1 и 2 классов. Четыре из них, включая курганский, должны быть созданы на базе бывших объектов по уничтожению химического оружия (также в Саратовской, Кировской областях и Удмуртской Республике).

Щучанский район, Наталья Ефремова

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