Почти 23 млрд рублей вложат в завод Щучье и ещё один экопарк

Экотехнопарк «Щучье» в Курганской области станет одним из двух объектов по переработке отходов, в которые вложат почти 23 млрд рублей. Второй объект – это «Горный» (Саратовская область). Это также бывший комплекс по уничтожению химоружия. Об этом сообщает Тасс со ссылкой на пресс-службу Федерального экологического оператора (ФЭО, входит в Росатом).

Экотехнопарк Щучье – это завод, на базе которого организуют переработку особо опасных отходов (I-II классов опасности), в том числе батареек, аккумуляторов, ртутных ламп, промышленных отходов. Он расположен в Щучанском районе Зауралья. Работы по переоснащению бывшего объекта по уничтожению химоружия уже начались.

«Общий объём финансирования строительства производственно-технических комплексов «Горный» и «Щучье» на период 2019-2023 годов – 22,8 млрд рублей, включая бюджетные и внебюджетные средства. Закончить работы и ввести предприятия в эксплуатацию планируется к концу 2023 года», – говорится в сообщении.

Ещё пару лет назад объём инвестиций в курганский комплекс Щучье оценивали в 5 млрд рублей.

Государственным заказчиком строительства является госкорпорация «Росатом», а застройщиком – ФЭО. Строительные работы в соответствии с проведенным конкурсом ведёт «Концерн Титан-2».

Всего в России до конца 2024 года предполагается ввести в строй семь экотехнопарков для переработки отходов I и II классов опасности.

Курган, Наталья Ефремова

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