Губернатор Шумков рассказал про «ядерные отходы в Зауралье»

Губернатор Курганской области Вадим Шумков 27 ноября во время прямого эфира рассказал, что будет перерабатываться на полигоне особо опасных отходов, который в Зауралье на базе полигона «Щучье» планирует создать «РосРАО».

«Так, вопрос про Щучье. Какие ядерные отходы? Кто об этом говорит? Полигон 10 лет назад был построен для уничтожения химоружия. И одна седьмая уничтоженного химоружия страны прошла через этот завод. Сейчас там хотят перерабатывать отработанные батарейки, которые валяются под вашими ногами. Там будут утилизировать лампы, которые отравляют почву. Это, по сути, бытовые отходы. Плюс мы получим 400 рабочих мест», – прокомментировал Вадим Шумков.

Как сообщал «Новый День», на базе полигона «Щучье», где ранее работал завод по уничтожению химоружия, планируется создание высокотехнологического комплекса по обращению с отходами I и II классов опасности.

Проектом занимается «РосРАО». Уже в этом году федеральная структура планирует начать работу по проектированию курганского комплекса. 2021 год, если будут пройдены все процедуры и экспертизы, значится периодом, когда начнутся работы по перепрофилированию щучанского завода по уничтожению химоружия. Предполагаемый объем инвестиций – 5 млрд рублей

Как сообщал «Новый День», 27 ноября курганский губернатор Вадим Шумков проводит свой первый прямой эфир в социальных сетях.

Обращения жителей принимались в течение недели, главе региона поступило более трех тысяч вопросов. Основная часть из них – вопросы местного значения: благоустройство и освещение городов и сел, ремонт дорог и социальных объектов.

Как сообщает пресс-служба губернатора, самые часто встречающиеся актуальные проблемы будут внесены в планы развития территорий.

Еще один большой блок – качество услуг управляющих и ресурсоснабжающих организаций, тарифы, а также модернизация коммунального хозяйства. Также много вопросов поступило по качеству оказания медицинских услуг, экологии, уровню заработной платы.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 27.11.19

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