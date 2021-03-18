В Кургане по пятнам крови поймали вандала, который разгромил новый остановочный комплекс

В Кургане полиция задержала 20-летнего молодого человека, который накануне разгромил новую стеклянную остановку. Как сообщили 18 марта в УМВД Курганской области, в минувший вторник на ул. Станционная очевидцы видели, как пьяный молодой человек дебоширил на остановочном комплексе. Мужчина наносил удары руками и ногами по стеклу комплекса.

«На место незамедлительно выдвинулся ближайший наряд. Рядом с разбитой остановкой стражи порядка обнаружили пятна крови, ведущие к одному из жилых домов, расположенных на этой же улице, а затем установили лицо, причастное к преступлению. Им оказался ранее неоднократно судимый 20-летний уроженец Мокроусовского района, находившийся в нетрезвом состоянии», – сообщили в УМВД Курганской области.

По факту вандализма возбуждено уголовное дело.

В Кургане с 2019 года началась кампания по замене остановочных комплексов.При этом вандалы с завидной регулярностью разбивают стеклянные остановки. Этой проблеме ранее свой посвятил пост губернатор Шумков.

Глава региона напомнил, что некоторые новые автобусные остановки, установленные еще в прошлом году, были разбиты, либо разрисованы. «Знаю, что это вызывает ожесточенные споры и нередко ругань, вплоть до взаимных оскорблений и предложений ставить железобетонные остановки «для дебилов», как пишут наиболее горячие головы. Друзья... Мы ставили и будем ставить остановки для людей, поскольку именно они живут в этом городе», – написал Вадим Шумков.

Как сообщал «Новый День», в Кургане в 2020 году планируют установить три «умные остановки», оснащенные USB-зарядками для гаджетов, Wi-Fi-роутером, интерактивными панелями для рекламы и табло. Проект оплачивает городской бюджет без привлечения инвесторов.Такие объекты появятся на бульваре Солнечном, на Троицкой площади и по улице Зорге (у магазина «Магнит косметик»). Стоимость одной такой остановки составит примерно 1 млн рублей. За размещение «умных» объектов и их обслуживание будет отвечать муниципалитет.

Установка «умных остановок» – часть программы по масштабной замене остановочных павильонов в Кургане. По словам мэра города Андрея Потапова, в этом году только в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет установлено 47 новых остановочных павильонов. А всего в планах заменить почти 80 остановок. 12 новых комплексов будут выполнены из стекла. Стеклянные объекты планируется установить в центральной части города: по улицам К.Мяготина, Куйбышева, Савельева и по Гагарина.

Курган, Дарья Котова

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