В Кургане школьникам начали выдавать новый вид проездного билета

В школах Кургана начали выдавать проездные билеты нового образца – пластиковые транспортные карты. Они, вместо привычных купонов, начнут действовать в общественном транспорте города с 1 апреля. О том, что процесс выдачи карт начался, 24 марта сообщили в мэрии Кургана. Вместе с картой родителям выдают памятки, где содержится информация, что делать и куда обращаться, если вдруг ребенок потерял карту, повредил или с ней возникли неполадки.

Новые проездные выдаются всем курганским школьникам, только количество поездок может отличаться. Детям из малоимущих семей на карту начисляются поездки из расчета 30 штук в месяц в течение учебного года. Опекаемые дети и дети-сироты получают 72 поездки ежемесячно в течение всего года. Остальные категории школьников, нуждающиеся в проезде до места учебы, получают 25 поездок в месяц по льготной цене. Система электронного проездного автоматически спишет нужную сумму – к примеру, 21 рубль вместо 25-ти. Четыре рубля за каждую льготную поездку впоследствии будут компенсированы перевозчику из бюджета города.

В городской администрации подчеркивают, что с 1 апреля продажа купон-талонов будет прекращена. Все льготные поездки школьники будут оплачивать пластиковой транспортной картой. Однако на переходный период оплачивать льготный проезд школьники смогут оставшимися у них купон-талонами. Дети из малоимущих семей и школьники, нуждающиеся в проезде до места учебы, смогут «доездить» эти купон-талоны до конца учебного года, а дети-сироты и школьники, находящиеся под опекой и попечительством, до 31 декабря.

Оператор по обслуживанию социальной транспортной карты – ООО «Элкарт» – был определен по результатам конкурсных процедур. Деньги на карту льготникам будут поступать автоматически каждый месяц.

Курган, Дарья Котова

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