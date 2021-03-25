В суд передается дело экс-полицейских, которые присвоили себе десятки миллионов – деньги своих коллег

Курган, Шадринск (Новый День, Дарья Котова) –В Следкоме по Курганской области в четверг, 25 марта, сообщили, что в суд передается дело полицейских, которые за несколько лет отобрали у своих коллег десятки миллионов рублей. Это были премии, которые с 2012 по февраль 2020 года должны были получить сотрудники МО МВД России «Шадринский».

«Новый День» подробно описывал фабулу дела. ОПГ в стенах отдела полиции создали начальник отдела Андрей Шамин, который затем ушел на повышение и стал заместителем начальника УМВД России о Курганской области, его преемник – начальник МО МВД России «Шадринский» Дмитрий Кокотеев, главный бухгалтер шадринского отдела полиции и ее подчиненные.

Силовиков задержали в марте 2020 года. Андрею Шамину было предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ: ст.160, ст.290, ст.174.1 (присвоение, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, получение взятки в значительном размере за незаконные действия, легализация денежных средств в крупном размере). Дмитрия Кокотеева также будут судить по трем статьям УК РФ: ст. 160, ст. 291,ст. 258 (присвоение, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, дача взятки в значительном размере за незаконные действия, злоупотребление должностными полномочиями).

В отдельное производство были выделены дела главного бухгалтера и бухгалтера отдела полиции. Они ходатайствовали о досудебном соглашении о сотрудничестве. «Свою вину в совершении инкриминируемых им деяний, предусмотренных ч.4 ст.160, ст.174.1 УК РФ женщины полностью признали и активно способствовали расследованию уголовных дел», – уточнили в СУ СКР по Курганской области.

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