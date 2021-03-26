В Кургане на мосту, где недавно из грузовика вывалилось железо, КамАЗ пробил ограждение

В Кургане в пятницу, 26 марта, на Чеховском мосту КамАЗ въехал в ограждение. Как сообщили «Новому Дню» в ГИБДД, у большегруза на ходу отпало колесо.

Автоинспекторы уточнили, что грузовик ехал из Заозерного в сторону проспекта Конституции. Пострадавших нет.

Как сообщало наше агентство, 15 марта на Чеховском путепроводе из грузовика MAN на проезжую часть выпали крупногабаритные металлические конструкции. Пострадал водитель ВАЗ-2114, который ехал навстречу тяжеловозу. Мост был долго закрыт: пришлось вызывать кран, чтобы собрать выпавшие конструкции.

Курган, Дарья Котова

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