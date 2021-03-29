В Зауралье сотрудник исправительной колонии попался с наркотиками

В исправительной колонии № 6 в Кетовском районе (п. Иковка) задержали с наркотиками младшего инспектора. Об этом 29 марта сообщает СУ СКР по Курганской области.

22-летний сотрудник УФСИН был задержан вечером 26 марта. Младший инспектор ИК №6 пытался пронести на территорию колонии 0,47 грамм наркотического вещества. «Подозреваемый дал признательные показания. Судом по ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», – уточнили в региональном Следкоме.

Уголовное дело возбуждено по ст. 228 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств лицом с использованием своего служебного положения).

В Зауралье не первый раз представители УФСИН попадают в аналогичные истории. В 2019 году два сотрудника курганской исправительной колонии № 2 (ИК-2) попались на употреблении наркотиков. По версии следствия, 10 сентября два сотрудника охраны ИК-2 договорились принять запрещенный препарат. В интернете нашли продавца, перечислили ему деньги и получили координаты так называемой «закладки» – место, куда продавец положил оплаченный товар.

Курган, Кетовский район, Дарья Котова

Курган, Кетовский район. Другие новости 29.03.21

Депутат Госдумы Ильтяков заявился на праймериз ЕР в Курганской области. / Курганский губернатор Шумков сравнил весну с поздней любовью. / В Курган приехал замминистра и 40 представителей ракетостроительных заводов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»